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Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota, bünyesinde faaliyet gösteren Daihatsu'nun tüm araçlarının sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.

Söz konusu gelişmeye gerekçe olarak, bir güvenlik 'skandalı' soruşturması gösterildi. Yapılan açıklamaya göre, Toyota markası altında satılan neredeyse 64 modelle ilgili sorunlar tespit edildi.

Bağımsız bir kurulun, Daihatsu'nun Nisan ayında çoğu Toyota logosu ile satılan 88 bin küçük otomobil için yandan çarpışma güvenliği testlerine hile karıştırdığını söylemesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Ancak en son ortaya çıkan bulguların, skandalın kapsamının çok daha büyük olduğunu ve önceden düşünülenden çok daha geriye gittiğini ve potansiyel olarak otomobil üreticilerinin kalite ve güvenlik konusundaki itibarını zedeleyebileceği kaydediliyor.

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'ORGANİZASYON GÖZDEN GEÇİRİLECEK'

Toyota'nın küçük otomobil birimi olarak varlık gösteren Daihatsu, Japonya'da popüler olan ve "kei" adı verilen küçük otomobil ve ticari araçlar üretiyor.

Söz konusu güvenlik açığının, Japonya pazarında satılan bazı Mazda ve Subaru modellerini, Japonya dışında ise Toyota ve Daihatsu modellerini etkilediği belirtiliyor.

Toyota'dan yapılan açıklamada, Daihatsu için sertifikasyon operasyonlarının gözden geçirileceği vurgulanırken, "Bu, bir gecede gerçekleştirilemeyecek son derece önemli bir görev olacak. Yalnızca yönetim ve iş operasyonlarının gözden geçirilmesini değil, aynı zamanda organizasyon ve yapının da gözden geçirilmesini gerektirecektir" ifadeleri yer aldı. Konunun mali etkisi hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

GENEL MERKEZDE İNCELEME YAPILACAK

Japonya'da yürütülen soruşturma, Daihatsu'nun bazı modeller için hava yastığı testlerinde kullandığı hava yastığı kontrol ünitelerinin, aralarında Toyota'nın Town Ace ve Pixis Joy modelleri ile Mazda Bongo'nun da bulunduğu araçlarda kullanılanlardan farklı olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Japonya Ulaştırma Bakanlığı, Daihatsu'nun Osaka'daki genel merkezinde yerinde inceleme yapılacağını söylerken, Daihatsu ise araçların yeniden satışa sunulmasına izin verilene kadar yurtdışı sevkiyatlarını askıya aldı.

Daihatsu Başkanı Soichiro Okudaira, "Durum son derece ciddi. Hileli yollarla alınan her türlü düzenleyici izin kanunen iptal edilebilir" dedi.

Daihatsu, yılın ilk 10 ayında 1.1 milyon araç üretti. Bu üretimin yaklaşık yüzde 40'ı yurtdışındaki tesislerde gerçekleşti. Bu dönemde dünya çapında yaklaşık 660 bin araç satan Japon marka, Toyota'nın satışlarının da yüzde 7'sini oluşturdu