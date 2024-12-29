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        Haberler Spor Basketbol NBA Jalen Brunson attı, Knicks kazandı! - Basketbol Haberleri

        Jalen Brunson attı, Knicks kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, yıldız oyuncusu Jalen Brunson'ın 55 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 136-132 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 10:25 Güncelleme: 29.12.2024 - 10:25
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        Brunson attı, Knicks kazandı!
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        NBA'de 9 maç yapıldı. Wizards deplasmanında uzatmaya giden maçı kazanan Knicks'te 55 sayı, 9 asistle oynayan Brunson, galibiyetin mimarı oldu.

        Art arda 7 olmak üzere 22. galibiyetini alan Doğu Konferansı üçüncüsü Knicks'te Karl-Anthony Towns 30 sayı, 14 ribaunt ve Mikal Bridges, 21 sayı üretti.

        Sezonun 24. yenilgisini yaşayan Wizards'ta Justin Champagnie 31 ve Malcolm Brogdon, 22 sayı kaydetti.

        THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET

        Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 106-94 yenerek peş peşe 10, bu sezon 25. galibiyetine ulaştı.

        Konuk takımda Shai Gilgeous-Alexander 22 ve Jalen Williams, 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Son 7 maçını kaybeden 24 mağlubiyete sahip Hornets'ta Miles Bridges 19 ve Vasilije Micic, 16 sayıyla oynadı.

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        SONUÇLAR

        Atlanta Hawks-Miami Heat: 120-110

        Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 94-106

        Washington Wizards-New York Knicks: 132-136 (Uzatmada)

        Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 116-111

        Golden State Warriors-Phoenix Suns: 109-105

        Denver Nuggets-Detroit Pistons: 134-121

        Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 111-114

        Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 126-122

        Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 132-122

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