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İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan 6,9’luk depremin yaralarını sarmak için İzmir iş dünyası bir araya geldi. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, İzmir Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Derneği bir araya geldi.

Depremde hayatını kaybeden 114 vatandaşın ailelerine okulu ve sosyal tesisleri olan İzmir Deprem Konutları Projesi için 50 milyon TL toplamak amacıyla, “Birlikten İzmir Doğar” isimli bir bağış kampanyası başlattı.

04/11/2020 tarihli ve E-41330036-450-41419 sayılı T.C. İzmir Valiliği izniyle gerçekleştirilen kampanya için hesap numaraları şöyle:

Türkiye İş Bankası İzmir Şubesi (3400) TR06 0006 4000 0013 4003 5035 01

Halkbank İzmir Şubesi (430) TR82 0001 2009 4300 0016 3412 72

Vakıfbank Kordon Şubesi (440) TR51 0001 50015800 7312 275 33

Ziraat Bankası İzmir Şubesi (137) TR17 0001 0001 3700 3500 3550 01