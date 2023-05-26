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Kazanan adayı 29 Mayıs’ta nasıl bir ekonomik tablo bekliyor? Kılıçdaroğlu kazanırsa ekonomiyi yönetecek A takımı hazır mı?

Kürşad Oğuz soruyor, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz yanıtladı.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Seçimin ikinci tura kalmasını bekliyorduk. Kemal Bey'in oyunun daha fazla olacağını tahmin ediyorduk. Ziyanı yok. Sayın Cumhurbaşkanının halkımızın yüzde 50'sini almaması önemli. Şimdi yeniden başlıyor. İkinci tur 0-0 başlıyor. Sonuçta Tayyip Bey'in 21 yıllık iktidarından sonra bu bir referandum bu. Tamam mı, devam mı? Son yıllarda kazananı kaybedeni devletin belirlediği bir dönemde siz kazanansanız tamam ama kaybedenseniz? Şu anda ekonomide birçok şeyi devlet belirliyor. Bu bankacılık sistemiyle başladı. Enflasyonun yüksek olduğu yerde bankalar fonlandı, yandaş firmalara büyük servetler aktarıldı. Tayyip Bey sadece seçimi kazanabilsin diye çok büyük şekilde gelecek nesiller, siz, ben borçlandırıyoruz. Vatandaşımızın önemli kesiminin devlet yardımı aldığı doğru. Uzun vadede vatandaşımızın buna ihtiyacı kalmayacağı ekonomi sistemi kurulması lazım. Ülkeyi bu kadar çok kötü yönettikten sonra yanlış, sahte, kara propagandayla Tayyip Bey bir sahte tablo çizmeyi başardı. Türkiye, Suudi Arabistan'a çok büyük tavizler verdi. Suudi Arabistan burada cinayet işledi, sayın Cumhurbaşkanımız haklı olarak tepki gösterdi. Sonra biz ne yaptık? O cinayet dosyasını Suudi Arabistan'a teslim ettik. Çünkü ekonomimiz başarısızdı. Türkiye'de esasen bağımsızlığımızı, uluslararası ortamda dik durmasının önündeki en büyük önlem Tayyip Bey'in yanlış ekonomi politikasıdır. Suudi Arabistan Almanya'da, Japonya'da cinayet işleyip o dosyayı teslim alabilir mi? Niye bizim ülkemizde yaptı ve biz niye buna müsaade ettik?

"MÜCADELEYE DEVAM BEN BİR YERE GİTMİYORUM"

Türkiye'de vatandaşların büyük çoğunluğu son 5 yılır kaybedenlerden yana. Biz vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunu sandığa getirebilirsek kazanırız. 1. turda oy kullanmayanlar sandığa giderse kazanırız. Ekonomi belirleyici sebep ama başka sebepler de var. Bizim çocuklarımız tweet attı diye sabah evden alınıyorlar. Ben kolay pes eden bir insan değilim. Mücadeleye devam edeceğiz. Ekonomiyi devralınca da yönetime talibiz. Olur da kazanamazsak mücadeleye devam bir yere gitmiyorum. Biz daha İYİ yapmayı hak ediyoruz. Daha iyi yapacağız. Daha çok çalışacağız. Bizim sadece vatandaşımızın verdiği görev daha çok çalışacağız. Bu sonuçlar bizi kamçılayacaktır.

"BU ADİL SEÇİM OLSAYDI TAYYİP BEY KAYBEDERDİ"

Dünyada otokratik liderler seçimlere girdiği zaman Brezilya, Macaristan örnekleri var. Kamuoyu yoklamalarının üzerinde oy aldıkları görülüyor. Hangi ülkede bunun nedeni nedir incelemek lazım. Burada bize düşen görev sandıkları savunmak, vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar sandığa getirmek, ikna etmek. Medyanın çoğunluğu sayın Cumhurbaşkanının kontrolünde. Bu adil bir seçim değil. Adil olsaydı Tayyip Bey kaybederdi.

ANKET ŞİRKETİ YÖNETİCİSİNİN BİLGE YILMAZ'A TEKLİFİ

Kamuoyu yoklamaları doğru, yanlış yapmak ayrı bir şey. Bilinçli olara manipüle etmek ayrı, bir de üzerine vazife olmayan şeylere karışmak. Siz siyasi strateji danışmanlığına soyunursanız pek uygun olmaz. Ahlaki olarak doğru bulmuyorum. Ben soru sorarak yanlışlarını buldurdum. konuşmamızın pek doğru olmadığını belirttim kendisine. O şahısla başka yerlerde karşılaştık. Herhalde bir daha bana böyle bir şey söylemeyecektir.

"DEMOKRASİLERDE İKTİDAR DEVLET GÜCÜNÜ KULLANAMAZ"

Tayyip Bey devletin gücünü kullanıyor. Belli bir neticeden sonra bizim de özeleştiri yapmamız lazım. Daha iyisini yapmak zorundayız. İlk turun kazananı yok. Bunun adil seçim olmadığının altını çizmek lazım. Demokrasilerde devlet gücünün iktidarın kullanamaması lazım. Kanunlara aykırı bu. Bu Türkiyeye özel durum değil. Eminim muhalefet olarak hatalarımız olmuştur. Son 2-3 günde ortak vatandaşlık görevi bunu gidip sandıkta halletmek. Ben seçim güvenliğinden sorumlu genel başkan yardımcısı değilim. Onların konuşması daha doğru olur. İki parti de haksızlık yapıldıysa bunlara zaten itirazlar yapılıyor. Mücadele ediliyor.

"KISA VADEDE ENFLASYONUN ARTTIĞINI GÖRECEĞİZ"

Türkiye belki de en kötü ekonomik dönemiyle karşı karşıyayız. Bizim yapacaklarımız çok net. Seçim kaybedilirse, çok büyük şanssızlık olur Tayyip Bey kazanırsa Türkiye'yi zor günler bekliyor. Her halükarda zor günler bekliyor ama Tayyip Bey, şu anki tercihlerine devam ederse kısa vadede enflasyonun arttığını göreceğiz. Doları belli miktarda tutabilir. Turizm geliriyle tutabilir. İlk önce enflasyon hemen arkasından da Türkiye'nin ödemeler dengesi krizine girdiğini görebiliriz eğer aynı model sürdürülürse. Sonbaharda doları bitecek. Türkiye ilk üç ayda 25 küsur milyar dolar cari açık verecek. Ya dışarıdan para bulacaksanız ya da Merkez Bankası'ndan arayı kapatacaksınız. Bizim Merkez Bankamız kendisine ait olmayan dolarları satmış.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN HİÇ GÖRMEDİĞİ ACI TABLO"

Türkiye Cumhuriyeti'nin karar vermesi gerekecek. Petrol mü, gaz mı, ilaç mı, gıda mı almak istiyoruz. Sanayi için hammedde mi alacağız? Bunların hepsini birden yapamayacağız. O zaman ciddi yoksulluk ve işsizlikle karşı karşıya geleceğiz. Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, insanlığın fakirleşmesi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiç görmediği acı bir tablo. İçeride verilen vaatlerle ithalat için bulmanız gereken para farklı şeyler. Türkiye Cumhuriyeti içeride gerekli ödemeleri her zaman yapar. Ama dışarıdan mal alırken Dolar ve Euro ile yapıyorsunuz. Bunu bulamama tehlikesi var. Bütçe disiplini sağlamazsanız enflasyona yol açar. Sisteme çok fazla karşılıksız para sokuyorsanız, sınırlı mala talep artacak, fiyatlar artacaktır.

"SUUDİ ARABİSTAN GELECEK PARAYA KARŞI DEĞİLİZ AMA"

Türkiye'nin bir an önce bu kaynak sorununu çözmesi lazım. Cari açık ve finansman problemini çözmek zorundayız. Yoksa dediğim gibi ani şekilde herşey duracak. 21 yıldır iktidardalar. Yıllardır yapılan hatalar birikti. Tayyip Bey'in şu alanda bu tabloyu çözecek saygın kadrosu yok. Olsa bile bu kadronun uluslararası anlamda güvenirliği olması lazım. Tayyip Bey'in son yıllarda yaptığı davrınış ve politikalar uluslararası güvenirliğini yitirdi. Biz Suudi Arabistan ve Körfez'den gelecek paraya karşı değiliz. Bu ülkenin bağımsızlığı, haysiyeti, gururu çok daha önemlidir.

"KKM'DA İNANILMAZ DERECEDE TUHAFLIK BAŞLADI"

Kur Korumalı Mevduat çıldırdı. Orijinal uygulama, devlet dolara olan talebi kırmak için TL'ye geçin, belli bir faizle parayı yatırın. Kur değer kazanırsa Hazine ya da Merkez Bankası farkını karşılayacak dedi. Şu anda KKM farklı yere geldi. Çılgın ısrarla inanılmaz derecede tuhaf uygulamalar başladı. KKM'ye para yatırıyorsunuz, baştan prim ödeniyor, yüzde 42'ye kadar geldi. Eninde sonunda bunu biz ve gelecek nesiller verecektir. Faizin yüzde 42 olması ne demek? Belli bir limitin üzerine veriyorlar. Benim dediklerim doğru değilse o bankaların genel müdürleri var. Beni yanlış bilgi vermekten mahkemeye versinler. 1 milyon dolar getiriyorsunuz. 3 aylığa yatırıyorsunuz. 100 bin dolarınızı hemen iade ediyo size. 900 bin yatırıyorsunuz onu 1 milyon kabul ediliyorlar. Buna prim dersiniz ama bu faiz. 3 ayda siz yüzde 11.11 faiz alıyorsunuz. Esasen o faiz yüzde 52 küsura geliyor. Böyle bir getiri dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Bu sadece göz boyamak için. Bunu kime veriyorlar? Varlıklılara veriyorlar. Bunu sizin, benim torunlarımız ödeyecek. Bu bir soygundur, durdurulması lazım.

"BİZ KKM ÇILGINLIĞINA HEMEN SON VERECEĞİZ"

Biz ne yapacağız? İktidara gelir gelmez KKM çılgınlığına son vereceğiz. Devletin verdiği sözü devlet tutar ama bu çılgınlığı kesmeniz lazım. Bunu durduracağız. Bundan sonra KKM eskisine döndürülecek ve bitirilecek. Bir an önce ekonomi dengeye ulaştığı zaman KKM'nin yenilenmesine izin vermeyeceğiz. Bu çılgınlık küçük ölçekte 70'lerde yapıldı. Türkiye büyük fedakarlıklarla bunu kapatmaya başardı. Biz de kapatacağız.

"VATANDAŞLARIMIZA SAKİN EKONOMİ VAAT EDİYORUZ"

Türkiye'de herkes ekonomiyi merak ediyor. Herkesin önünü görebiliği dolar fiyatının oynamadığı sakin bir ekonomi vaadediyoruz insanlara. İnsanlar daha çok yatırıma, üretime konsantre olsunlar. Paradan para kazanmak gibi spekülatif işlere girmek zorunda kalmasınlar.

"ÜLKEMİZDE VATANDAŞLIĞI SATILIR HALE GETİRMİŞİZ"

2018 krizinden sonra müteahhitlerin elinde evler kalmıştı. Onlar eritilmeye çalışırken gelecek görülmedi. Yurt dışından sığınmacı kabul ediyorsunuz, devlet asli görevini yerine getirmiyor. İnsanlar Türkiye'ye yatırım yapabilirler, ev de alabilirler. Ama bunun yanında vatandaşlığı niye veriyoruz? Dünyanın birçok saygın ülkesi yatırım yapan insanlara oturum hakkı verebilir ama dtirek vatandaşlık vermiyor. Dillerini ve tarihlerini öğrenmeniz gerekiyor. Biz ülkemizde vatandaşlığı parayla satılır hale getirmişiz. Daha büyük neden Türkiye'de yanlış ekonomi politikalarıyla enflasyon patlatıldı ve fiyatlar artırıldı. İnsanların yatırım yapacağı yerler azaltıldı. Çok parası olan eve, az parası olan arabaya gitti. Şu yabancılara ev satışını geçici olarak kaldırmamız lazım. 20-30 evi olan insanlar var. Bu insanları ekonomik teşviklerle evleri piyasaya sürmeye teşvik edeceğiz. Evleri boş tutarsanız boş tutma vergisi olur. Birçok kısa vadeli dokunuşlarımız var. Uzun vadede çözüm TOKİ'nin asli görevine dönerek gerçek ortadireğe devletin desteğiyle ucuza ve uzun vaeli desteği sağlamak. Tayyip Bey bunu vaat ediyor ama 21 yıldır bunu yapmadı. Planlama ve tercihlerde hata var.

"TAYYP BEY BİR AN ÖNCE BU YOLDAN VAZGEÇMESİ LAZIM"

Bu kötü politikalarda ısrar edeceğim Tayyip Bey. Sonbahar geldiği zaman Türkiye'nin d övizi kalmayacak. Türkiye geleceğini, itibarını satıp bu ülkelerden para bulamazsa sanayicimizin hammaddeye para bulamayacağız. İşsizlik olacak, üretimimiz düşecek. Bunun çok ciddi bedelleri var. Belki buna buhran demek gerekiyor. Çok ağır bedelleri olur bunun. Sosyal sebepleri de olur Allah göstermesin. Tayyip Bey'in bir an önce bu gittiği yoldan vazgeçmesi lazım.

"TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR BÜTÇE DİSİPSİNSİZLİĞİ VAR"

Enflasyon çok hızlı şekilde azdırıldı. 2020'nin sonunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmedik şekilde arttı. Biraz düşüyormuş gibi oldu onun yanılgısı var. Şu an enflasyon yeniden hızlanıyor. Enflasyonun doğru ölçülmediği gerçeği var. Şu an Türkiye'de ciddi bir bütçede disipsizlik var. Dövize yapılan baskı var. Şartların ağırlanması bizi sadece kamçılayacaktır. Biz gelip düzeltmekse çok büyük acılar çekilecek bu ülkede. Herkesi sandığa davet ediyorum. Herkes son 5 yıla baksın. Devlet eliyle çok büyük servet transferi yapıldı. Siz devletin seçtiği şanslı kullardan mısınız; yoksa ezilen vatandaşlardan birisi misiniz? Çılgın yüzde 55 dolar faizini ödemek istemiyorsanız yapmanız iş Pazar günü seçime gidip Tayyip Bey'e dur denmesi gerekiyor.

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