İTO'da komite ve meclis üyeliği seçimi sona erdi

İstanbul iş dünyasını oluşturan 700 binden fazla firmayı İTO'da temsil eden toplam 354 meslek komitesi üyesi ve 273 meclis üyesinin seçimi için sabah 08.00'de başlayan oy verme işleminde sandıklar kapandı.
Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da üyeleri 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçimi için oy verme işlemi Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) 247 sandıkta gerçekleştirildi.
İTO'daki 81 meslek komitesinin üyelerini ve bu komitelerden İTO Meclisi'nde görev alacak isimleri belirleyecek sandıklarda oy sayımına başlandı.
EN KALABALIK SEÇİM
Sabahın ilk saatlerinden itibaren hem seçimlerin gerçekleştiği 9, 10 ve 11'inci salonların girişinde hem de oyların kullanıldığı sandıklarda kuyrukların oluştuğu görüldü. Fuar merkezinin girişinde ve salonlarda adaylar tarafından üyelerin yönlendirildiği ve bilgilendirildiği masalar oluşturuldu.
Gün boyunca, yeniden adaylığını açıklayan mevcut İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile şu ana kadar adaylığını açıklayan İTO Meclis üyeleri Murat Kalsın ve Ferhan Ademhan sandıkları gezerek seçimleri yakından takip etti.
İTO'nun meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerinde bugüne kadarki en yoğun katılımın yaşandığı bildirildi.
İstanbul Fuar Merkezi'ne bağlanan yollarda yoğun araç trafiği oluştu, oy kullanacak kişiler ise fuar merkezi girişinde uzun sıralar oluşturdu.
BAŞKANLIK SEÇİMİ 15 KASIM'DA
Alınan bilgiye göre, sonuçların kesinleşmesiyle birlikte bir sonraki aşama için seçim sandıkları 15 Kasım'da 09.00 ila 12.00 saatleri arasında kurulacak.
Mazbatalarını alan oda meclis üyeleri, İTO'nun gelecek 4 yılına yön verecek yönetim kurulu başkanını, yönetim kurulu üyelerini, disiplin kurulu üyelerini ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.
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