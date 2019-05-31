İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, marka tarihindeki ilk hibrit modelini tanıttı. Otomobilin bir başka önemi de, İtalyan markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü otomobil olması.

SF90 Stradale adını taşıyan otomobilin 1000 beygir güç üreten hibrit motoru, aracı 0'dan 100 km/s hıza 2.5 saniyede taşıdığı belirtiliyor.

Otomobildeki 4 litrelik V8 motorun gücü 779 beygir olarak açıklanıyor. Tork değeri 800 Nm olan bu motor, araçta toplam gücü 220 beygiri bulan 3 adet elektrikli motor ile destekleniyor.

Otomobilin, elektrik gücüyle 25 kilometre menzile sahip olduğu bildirildi.

Yıl sonuna kadar 5 yeni model daha tanıtmaya hazırlanan marka, 2022'ye kadar toplamda 15 yeni modeli görücüye çıkaracak.

Bu kapsamda, tanıtılacak 15 yeni modelin 9'unun hibrit motora sahip olması bekleniyor.

Kaynaklar, Ferrari'nin V6 hibrit üzerinde de çalıştığını aktarıyor. Edinilen bilgiye göre, SF90 Stradale'in plug-in hibrit sistem yeni modellere de taşınacak.