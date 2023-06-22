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İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), enflasyonist baskının yeniden arttığını vurgulayarak politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 1,75’e çıkardı

Giriş: 22.06.2023 - 12:55 | Güncelleme: ABONE OL
İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
AA

SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz artırılarak yüzde 1,50'den yüzde 1,75'e çıkarıldığı belirtildi. Böylece analist beklentileri ile uyumlu hareket eden SNB, politika faizini art arda 5. kez artırmış oldu.

Yeniden yükselişe geçen enflasyonist baskıya karşı koymak için ek parasal sıkılaştırmanın devreye alındığı aktarılan SBN açıklamasında, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artışının gerekli olacağına işaret edildi.

Açıklamada, gerekmesi halinde fiyat istikrarını korumak için SNB'nin döviz piyasasına müdahale etmeye devam etme niyetinde olduğuna da yer verildi.

Bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon tahminini yüzde 2,2 olarak duyuran SBN, enflasyonun 2025'te yüzde 2,1’e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

İsviçre’de yıllık enflasyon oranı mayısta yüzde 2,2 olurken, Şubat 2022'den bu yana SNB'nin yüzde 0-2 hedef aralığının üzerinde kalması dikkati çekiyor.

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