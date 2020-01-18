FACEBOOK’TAN İKİ ÖZEL ÖDÜL

Programda bu sene ilk defa ‘Women in Tech’ ödülü de verildi. Kadın çalışan sayısı erkek çalışan sayısından fazla olan şirketlerin değerlendirildiği kategoride, üst düzey yöneticisi kadın olan ve en hızlı büyüyen Paycell ödüle layık görüldü.

Programın bir diğer yeni kategorisi ‘Cross-Border’ ödülü ise, yurt dışı satışlarının toplam satışlarına oranı en az yüzde 50 olan şirketler arasından, en yüksek büyüme ve ciro başarısını gösteren şirkete verildi. Bu ödülün sahibi Teknasyon oldu.

Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Başkan Yardımcısı Derya Matraş, "Facebook olarak, Türkiye’deki her ölçekten işletmenin sınırları aşmaları ve ülkenin dört bir yanındaki kadın işletmecilerin güçlenmeleri için sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, ‘Cross-Border’ ve ‘Women in Tech’ özel ödüllerini sunuyor olmak bizim için oldukça değerli" dedi.