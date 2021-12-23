Gelişen teknolojilerle her geçen gün büyüyen ‘mobil aksesuar pazarı’, 2021 yılında Türkiye’de 25 milyon adet ve 10 milyar TL’lik hacme ulaştı.
Covid-19 salgınıyla başlayan ve devam eden süreçte; evde geçirilen vaktin artması, evden çalışma modeli, evde kalanların mobil cihazlarına yönelmesi ve oyun/video gibi aktivitelerin artması gibi sebeplerle kullanıcıların ‘gaming’ kablolara, kablosuz şarjlara, Type-C bağlantı, hızlı şarj adaptörleri ve powerbank’lara olan talebi yükseldi.
Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “Bu durum pazarı bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 50 oranında büyüttü. Ekonomide yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen; tüketicinin ihtiyaçları ve eğilimlerinin yanı sıra teknolojik aletlerin artık hayatımızda vazgeçilmez bir noktaya gelmiş olması, pazarın 2022 yılında da büyümeye devam etmesine neden olacak” dedi.
Bu sene en çok tercih edilen mobil aksesuarların başında MagSafe destekli, Apple cihazları şarj eden kablosuz şarjlar ve dijital göstergeli şarj kabloları olduğunu söyleyen Uçurum, şunları söyledi:
“MagSafe Powerbank Charger’la iPhone 12 ve iPhone 13 serisi kullanıcılarına şarj konusunda büyük talep gördük. Yüksek hızlı şarj kablolarında ise akım gösteren LED kablolar bu yıl çok revaçtaydı. Bu açıdan bakınca en büyük mobil aksesuar talebinin şarjlarda olduğunu görüyoruz.”
TELEFON BAŞINA 5 AKSESUAR
Uçurum, mobil aksesuarda 2022 yılında öne çıkmasını beklenen trendleri ise şöyle özetledi:
“Türkiye’de kullanıcılar, telefon başına ortalama 5 aksesuar alıyor. Bu aksesuarlar kablo, adaptör, kılıf, kırılmaz cam ve kulaklık oluyor. Çeşit olarak artmasa da seçenekler çoğaldıkça tercih edilen ürün sayısı artıyor.”
‘MAGSAFE ÜRÜNLERİNE TALEP ARTACAK’
Bu yılın en çok tercih edilen ürünlerinden olan ve başta Apple olmak üzere pek çok akıllı cihazla uyumlu, MagSafe destekli şarjlar; 2022’de de daha büyük bir kitleye hitap edecek.
EN HIZLI BÜYÜYEN ALAN, HIZLI ŞARJ
“Cep telefonlarının özellikleri artarken bataryaları bu hıza yetişemiyor. Bu durumda hızlı şarj aletleri kurtarıcı oluyor. Yarım saatte yüzde 50 dolum yapabilen ‘GaN’ teknolojili adaptörler 2021’de de çok talep gördü ama 2022’nin gözdesi olacak.”
‘OYUNCULAR DAYANIKLI KABLO İSTİYOR’
“Mobil oyuna olan ilgi arttıkça tüketicilerin ihtiyacı da değişiyor. Yüksek kaliteyle üretilen ışıklı şarj ve data kabloları akıllı cihazları aşırı yüklemeden ve ısınmadan koruyor. Yüzde 40 daha hızlı şarj için 2.4A’yı destekleyen kabloların dayanıklılığı için örgülü yumuşak naylon materyaller kullanılıyor. Şarj olduğunda otomatik bağlantı kesme gibi güvenli şarj özelliği bulunan ürünler, mobil oyun meraklıları için büyük avantaj sağlıyor. Yüksek teknolojiyle üretilen kablolar, yeni yılda da çok tercih edilecek.”
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