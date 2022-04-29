İşte bayramda kara yollarında alınan tedbirler

AA

Bakan Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Son iki yıldır tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de derinden etkileyen Kovid-19 sürecinin olumsuzluklarının önemli oranda geride bırakıldığını belirten Karaismailoğlu, birlik, beraberlik ve manevi huzurun yoğun olarak yaşandığı ramazan ayının da sonuna gelindiğini söyledi.

Karaismailoğlu, sevgi, saygı ve hoşgörünün yoğunlaştığı, kardeşlik ve dostluğun en üst seviyede hissedildiği bayrama kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak ve acil durumlara müdahalede bulunmak üzere ülke genelinde 18 bölge müdürlüğü, 119 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği, 15 yap-işlet-devret (YİD) bakım işletme şefliği ve 278 bakımevinde, 1000 ekip, 5 bin 400 personel ve 1500 makineyle 7 gün 24 saat hazır bulunulacak." dedi.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun artacağını göz önüne alarak, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile devlet ve il yollarında vatandaşların rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda güzergahlarda gerekli kontroller yapılarak trafik işaretleri ve yol güvenliğini destekleyen tüm elemanlar gözden geçirildi. Yapım, bakım, onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yollar gözden geçirilerek, mümkün olan şeritlerin tamamının trafiğe açılması sağlandı. Bayram tatili süresince sorumluluğumuz altındaki güzergahlarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulmuş olup, hava ve yol şartları takip edilerek, değişen ve gelişen şartlara göre gerekli tedbirler hızla alınacak. Bayram süresince trafiğin yoğun olduğu kesimlerde sinyalizasyon süreleri ana yollar için uzatıldı. Anayola bağlantısı olan yan yollar ile geri dönüş kavşaklarının bir kısmı geçici süre kapatıldı."

"YOL DURUMU CEP TELEFONLARINDAN TAKİP EDİLEBİLECEK"

KGM tarafından alınan önlemlerin yanı sıra bayramda rahat ve güvenli seyahat için sürücülerin de "kgm.gov.tr" internet adresindeki yol durumu ve güzergah analizi linklerinden, gidecekleri istikamete ilişkin bilgi almaları gerektiğini ifade eden Karaismailoğlu, ayrıca aynı bilgilerin "KGM Türkiye Trafik" mobil uygulamasıyla cep telefonlarından da takip edilebileceğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, bölünmüş yol yapım çalışmalarının devam ettiği ana güzergahlarda, bu yolu daha önce kullanmamış "yol acemisi" veya çalışmalar kapsamında yolda yapılan yeni düzenlemelerden haberdar olmayan sürücülerin, bu kesimleri göz önünde bulundurarak seyahat etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürücülerimizin gerek asfalt sathi kaplama ve gerekse yol yapım, bakım ve onarımının gerçekleştirildiği kesimlerdeki uyarı levhaları ile işaret ve işaretçilerine uymaları, yeni yapılmış asfalt sathi kaplama üzerinde belirtilen hız limitini aşmamaları önem taşıyor. Tatile gidiş ve dönüş günlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmaları belli güzergahlarda yol kapasitesinin üzerinde trafik yoğunluğu oluşturacağından, seyahatlerini gün içinde uygun saatlere yayarak, aceleci ve telaşlı davranışlardan kaçınarak yolculuk yapmaları gerekir."

Karaismailoğlu, herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde, bulunulan şeritte kalınması, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridin ihlal edilmemesi gerektiğini belirterek, sürücülerin uzun mesafeli seyahatler için araç bakımını yaptırmaları, yeterli yakıt almaları, araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu taşımamaları, aşırı yağış alan bölgelerde ani heyelan ve çökme durumuna karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Yola çıkan tüm sürücülerin hava, yol, araç ve psikolojik durumlarını dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, yorgun ve uykusuz yola çıkılmaması, cep telefonu ve sigara gibi dikkati dağıtacak öğelerden kaçınılması, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takılması gerektiğini anlattı.

Karaismailoğlu, özellikle bölünmüş yollarda hız sınırlarının artırılmasının ardından sürücülerin bütün kesimlerde sınırın saatte 110 kilometreye yükseltildiği gibi yanlış algıya kapılmamaları gerektiğine dikkati çekerek, yolların keskin viraj, yüksek eğim, meskun mahal veya kavşak gibi kesimlerinde hız tahdit levhalarıyla belirlenen sınırları kesinlikle aşmamaları, görüşe kapalı yatay ve düşey kurplarda sollama yapmamaları gerektiğini dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, sürücülerin yola çıkmadan önce Yol Danışma Biriminin "0312 449 91 99" numaralı telefonundan veya ücretsiz Alo 159 hattından, ayrıca KGM'nin internet sitesi www.kgm.gov.tr'den hizmete sunulan güzergah analizi programıyla en uygun güzergah ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, hava durumunu ve önemli yerleri sorgulamalarının mümkün olduğunu ifade etti.

OTOYOL VE KÖPRÜLERDE ÜCRETSİZ GEÇİŞ İMKANLARI

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği otoyollardan geçişin 30 Nisan Cumartesi 00.00'dan (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) başlayıp 5 Mayıs Perşembe saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını dile getiren Karaismailoğlu, ayrıca Ramazan Bayramı süresince 2 Mayıs Pazartesi saat 00.00'dan 4 Mayıs Çarşamba saat 24.00'e kadar da Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabileceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, ulaşım modlarında bu iyileştirmeler yapılmamış olsaydı, ülkede ciddi ulaşım krizlerinin yaşayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yol tıkanmaları, kaza riski ve yüksek ölüm oranlarıyla mücadele edecektik. Buradan vatandaşlarımıza çağrılar yapmak istiyorum, bayram öncesi, sırası ve sonrasında, uykusuz, yorgun ve uzun süreli araç kullanmayınız. Yollarda hız limitleriyle birlikte, bakım-onarım ve iyileştirme olan yerlerdeki yol daralmalarına, işaret ve işaretçilere uyunuz. Araçlarınızda zincir, takoz, çekme halatı, yangın söndürme cihazı ve ilk yardım cihazları mutlaka bulundurun."

Karaismailoğlu, geçiş önceliği olan araçlarla birlikte, motosikletli sürücülerinin de kollanması gerektiğine işaret ederek, "Mutluluk katmak için gittiğiniz sevdiklerinize, kara haberiniz sizden önce gitmesin. Kendinize, aracınızdakilere ve yolu paylaştıklarınıza değer veriniz. Sağlık, mutluluk ve esenlikler içinde evlerinize dönmenizi temenni ediyorum. Yolunuz, farınız ve basiretiniz açık, anlayışınız geniş olsun. Bakanlığımız adına, sizlere hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.