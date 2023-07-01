Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,19

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, haziran ayında İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 55,19, aylık enflasyon ise yüzde 3,46 oldu

Giriş: 01.07.2023 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,19
HABERTURK.COM / AA

İstanbul'da haziranda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,46, toptan fiyatlar ise 4,32 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,32 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, değişim oranı perakendede yüzde 55,19, toptan fiyatlarda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Haziranda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,99, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5,11, konut harcamalarında yüzde 3,75, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,39, gıda harcamalarında yüzde 3,37, giyim harcamalarında yüzde 3,20, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,08 artış, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,85 azalma yaşandı.

Haziranda toptan fiyatlarda ise önceki aya göre, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,36, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,21, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,93, mensucat grubunda yüzde 3,30, madenler grubunda yüzde 2,21 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,36 azalma görüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Öğretmen maaş zammı netleşiyor!
Öğretmen maaş zammı netleşiyor!
Adalar'a akın...
Adalar'a akın...
Nadir görülüyor! Şanlıurfa'da fotoğraflandı
Nadir görülüyor! Şanlıurfa'da fotoğraflandı
Yalnızlara kötü haber!
Yalnızlara kötü haber!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.