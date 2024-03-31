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        Haberler Gündem İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA CANLI: 31 Mart 2024 anlık İstanbul seçim sonuçları ile hangi aday kazandı, Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?

        İstanbul Seçim Sonuçları açıklanıyor... 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim sonuçları canlı takip ekranı

        İstanbul seçim sonuçları son dakika açıklanıyor. İstanbul'da milyonlarca vatandaş sandık başına giderek Yerel Seçimler için oylarını kullandı. Megakentte CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Murat Kurum aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor. İstanbul 2024 seçim sonuçları Habertürk.com üzerinden canlı takip edilebiliyor. İşte, toplamda 49 adayın yarıştığı İstanbul'da 31 Mart 2024 Yerel Seçimler ilk sonuçlar ve partilerin oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 20:26 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:15
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