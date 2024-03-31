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        Haberler Gündem Ankara seçim sonuçları canlı oy oranları 2024: 31 Mart 2024 Ankara Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı, kim önde?

        Ankara Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı, kim önde? Ankara seçim sonuçları 31 Mart 2024

        Türkiye'de sandıkların yüzde 50'den fazlası açıldı. Ankara'da yerel seçim sonuçları ilçe ilçe araştırılıyor. Toplamda 25 ilçesi bulunan Ankara seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları güncellenerek duyuruluyor. YSK tarafından yayın yasağının sona ermesiyle Ankara seçim sonuçları canlı oy oranları 2024 nasıl sonuçlandı? 31 Mart Ankara Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı, kim önde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 22:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:08
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        • 1

          Ankara seçim sonuçları son dakika verileriyle canlı oy oranları açıklanıyor. Anlık ve canlı oy oranları Haberturk.com’dan takip edebilirsiniz. Seçmenler sandıklarda oy kullanırken 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte Ankara seçim sonuçları canlı oy oranları partilerin oy oranları 2024

        • 2

          Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı. Yavaş'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

          "ANKARA'NIN TAMAMINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

          "Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim tüm seçimlerde bizim asıl kahramanlarımız sizlersiniz. Başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakarlıkta bulunan gönüllerimiz, kadınlara, gençlerimize, emeklilerimize, esnafımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerine kısacası Ankara halkının tamamına yürekten teşekkür ediyorum.Bana güç veren biricik aileme ve çocuklarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bize atılan iftiralara karşı aldığımız her solukta, attığımız her adımda güçlerini yanımızda hissettiğimiz herkese teşekkür ediyorum.

        • 3

          "ROZETİMİZİ ÇIKARIP HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ"

          2019 seçimlerinde kazandığımızda kullandığımız cümleleri tekrarlıyorum; karşımızda düşman yok. Hepimiz bu milletin onurlu ferdiyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama artık seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız kimseyi ayırmadan hizmete devam edeceğiz. Bu kent Ankara bize bundan 100 yıl önce farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde vatan uğrunda bir araya gelip kurtuluş destanı yazanlarının emanetidir. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının emanetidir.

          "BU SEÇİMİN KAYBEDENİ RAKİP HEMŞEHRİLERİMİZ DEĞİL"

          Bu kent bize Türk milletinin tunçtan yüreğini, bükülmez bileğini, vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve ülkemizin başkenti olması sebebiyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin emanetidir. Nasıl pandemide tüm dünyaya hep bunu gösterdiysek, selde, yangında, depremde, ülkemizin bütün dertli anlarında en önde hep birlikte yardıma koştuysak, hiç kimseyi ayırmadan 6 milyon tek yürek olacağız. Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen hemşerilerimiz asla değildir.

        • 4

          "BU SEÇİMİN KAYBEDENİ TURGUT ALTINOK'TUR"

          Ankara'nın helal oylarıyla tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni rakibimiz için çalışan hemşerilerimiz de değildir. Onların çaba, emeklerine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur.Geçen seçimde de aynı şeyleri yapmışlardı. Hiç dersini almayanlar, tertemiz vatandaşa iftira atanlar, Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybetmişler, kaybetmeye devam edeceklerdir.

          "HER PARANIN HESABINI KURUŞU KURUŞUNA VERECEĞİZ"

          Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Ankara'da seçimi şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Ankara'da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara'da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. Ankara'da seçimi eser belediyeciliği adı altında ne olduğu belirsiz beton kulelerine milyarca lira harcayanlar kaybetti. Seçimi işte burada olduğu gibi Türk bayrağı altında buluşan gönüllülerin, yani milletin doğrudan kendisini oluşturduğu ittifak kazandı. Herkes bilmelidir ki, bizim belediyecilik anlayışımız hiç kimseye değil sadece Ankara halkına meftun, Ankara halkına kölelik yapmayı kabullenecek bir belediyecilik anlayışıdır. Bu kenti şeffaf, katılımcı, hesap verebilir anlayışla yöneteceğiz. Sizden aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna vereceğiz.

          "BU TARİHİ FARK BİZİ ASLA ŞIMARTMAYACAKTIR"

          Ankara'nın sanayisine, tarımına, turizmine, ulaşımına, altyapısına, teknolojisine, eğitimine, kültürüne ve sanatına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu seçim sonuçları bize olduğu kadar bu ülkede siyaset yapan herkese yol haritası çiziyor. Demek ki kimseyi ayırmadan hizmet ederseniz, halkın size verdiğiniz görevle ilgilenirseniz, halka hesap verirseniz, başa dara düşenin yanına Hızır gibi koşarsanız, az laf çok iş yaparak çalışırsanız işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz. Bu tarihi fark bizleri asla şımartmayacak, tam aksine omuzlarınıza yüklediğiniz büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere düşen herkesin başkanı olmak, herkese tebessümle sarılmaktır.

        • 5

          ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024

          Anlık ve kesin olmayan sonuçlara göre şu anda; Başkent'te; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok arasında seçim yarışı dikkat çekti. Mansur Yavaş yüzde 58.96 Turgut Altınok 33.03.

          ANKARA CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

          31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        • 6
        • 7

          Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

          Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

          Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

          Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

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          Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

          Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

        • 8
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