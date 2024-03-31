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        Haberler Gündem İZMİR SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR CANLI İZLE! İzmir 31 Mart 2024 yerel seçimde hangi parti kazandı?

        İzmir seçim sonuçları canlı anlatım: İzmir'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları açıklandı mı?

        Tüm ülkede saat 17.00 itibarıyla oy verme süreci tamamlandı ve YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla kesin olmayan ilk sonuçlar geldi. İşte, İzmir canlı seçim sonuçları ile İzmir'de şu anda kim ve hangi parti önde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 21:47 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:47
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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