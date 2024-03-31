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        Haberler Gündem 31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA – Yerel seçim sonuçları CANLI! Yerel seçim belediye başkanları ve parti oy oranları

        31 Mart Yerel Seçim sonuçları en güncel verilerle dakika dakika Haberturk.com'da

        Türkiye, sandıklara giderek seçimini yaptı. 31 Mart Yerel seçiminde vatandaşlar belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Türkiye'nin bazı illerinde 07.00 başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. 08.00'da oy verme işlemi başlayan illerde ise sandıklar 17.00'da kapandı. Bu saat itibariyle oy sayımları başladı ve tüm gözler sonuçlara çevrildi. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan güncel verilerle dakika dakika takip edebilir, oy oranlarında yaşanan değişimleri gözlemleyebilirsiniz. İşte yerel seçim 2024 seçim sonuçları takip ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:31
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