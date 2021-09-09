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İGA'dan yapılan açıklamaya göre, New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure’ın her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da “The Top 10 International Airports” - “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” - kategorisi ile dahil oldu

11 Ocak 2021 tarihinde başlayan oylama 10 Mayıs 2021’de sona ererken İstanbul Havalimanı’nın en yüksek oyu alan havalimanlarından biri olduğu vurgulandı.

Travel and Leisure dergisinin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı’nın 93.45 puanla birinci sırada yer aldığı listede, İstanbul Havalimanı 91.17 puanla ikinci sırada yer aldı

Ankette "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.