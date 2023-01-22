Girişimlere 1.6 milyar dolarlık yatırım

Türkiye girişimcilik ekosisteminde 2022 yılında 300 girişime 1 milyar 593 milyon tutarında yatırım yapıldı.

Böylece bir önceki yıla göre ekosistemde yapılan toplam yatırım tutarı yüzde 3, işlem adedi de yüzde 10 oranında azalmış oldu. Bu dönemde gerçekleşen 10 işlem ise, tutar bakımında tüm işlemlerin yüzde 83'ünü oluşturdu.

2022'de kaydedilen yatırım tutarı, Türkiye'yi Avrupa'da 'süper lig' olarak anılan ülkeler arasına taşıdı.

Buna göre, Türkiye toplam girişimleri yatırımlarında, İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, İsviçre, İspanya, Hollanda ve İrlanda, İtalya'nın ardından Avrupa'da 10'uncu sırada yer aldı. Böylece, girişim yatırımlarında ülke olarak sıramızı korumuş olduk.

İstanbul ise, 2022'de girişim yatırımları tutarı bakımından Londra, Paris, Berlin, Stockholm ve Münih'in ardından Avrupa'da 6'ıncı sırada yer aldı. İstanbul, bir önceki yıl söz konusu sıralamada 13'üncü basamaktaydı.

METAVERSE YATIRIMLARI YÜZDE 700 ARTTI

2022'nin son çeyreğinde ise, Türkiye'de 74 işlemde toplamda 93 milyon dolarlık girişim yatırımı yapıldı. Bu dönemde yapılan yatırım tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşerken, işlem sayısında ise yüzde 9 artış yaşandı.