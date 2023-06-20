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Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan “2023 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu” (GSER) Amsterdam'daki The Next Web Konferansı'nda kamuoyuna açıklandı.

290'dan fazla küresel ekosistemdeki 3.5 milyon startup’ın verisine dayanan raporda, dünya genelindeki startup eğilimleri hakkında yeni görüşler ve detaylı bilgilere yer verildi.

Startup Genome’a İstanbul adına üye olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı rapora verileri ve uzman görüşleriyle katkıda bulundu.

YÜZDE 103 BÜYÜDÜ

GSER 2023 Raporu’na göre İstanbul, Güçlü Erken Aşama Ekosistemler sıralamasında 1. sırada yer aldı. İstanbul girişimcilik ekosistemi değerinde yüzde 103 büyüme yaşandı.

İstanbul’da, oyun, fintech, yapay zeka ile büyük veri ve analitik sektörleri yetenek yoğunluğu, destek kaynakları ve startup faaliyeti açısından öne çıktı.

Öte yandan, İstanbul, erken aşama fonlama ve yatırımcı faaliyetinin ölçüldüğü “Fonlama” kategorisinde en iyi ilk 35 küresel ekosistem ve en iyi ilk 10 Avrupa ekosistemi içerisinde yer aldı.

Teknoloji yeteneklerini işe alma becerisinin ölçüldüğü “Nitelikli ve Uygun Yetenek” kategorisinde ise İstanbul, Avrupa'da en iyi 10 Ekosistem arasında yer aldı. Küresel bağlantılar ile genç ve teknolojiye yatkın yetenekler bir startup'ın İstanbul'a taşınması için öne çıkan nedenler olarak gösterildi.

'DESTEKLERE DEVAM EDECEĞİZ'

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların sonuçlarını uluslararası raporlarda görmek gurur verici. Bu daha başlangıç, tüm imkanlarımızla girişimlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.



Startup Genome Ekosistem Geliştirme Başkanı Stephan Kuester ise, "Küresel ekonomik dönüşüm uzmanları ve politika danışmanları olarak, 2023 Küresel Girişim Ekosistemi Raporu'nda İstanbul'un yükselen bir ekosistem olarak etkileyici performansından son derece gurur duyuyoruz. Yerel ortaklarımız olan İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte çalışarak, yerel başarılarını vurgulamaktan ve bu büyümenin arkasındaki faktörler hakkında nüanslı içgörüler paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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