Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.915,76 %-0,95
        DOLAR 35,0626 %0,07
        EURO 36,5729 %0,75
        GRAM ALTIN 2.944,97 %0,85
        FAİZ 43,27 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,34 %0,32
        BITCOIN 101.136,00 %0,18
        GBP/TRY 44,2634 %0,39
        EUR/USD 1,0400 %0,45
        BRENT 73,10 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 4.815,41 %0,86
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İstanbul'da asgari ücret beklentisi ne kadar? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İstanbul'da asgari ücret beklentisi ne kadar?

        İstanbul Planlama Ajansı (İPA) araştırmasına göre, katılımcılar 2025 yılında asgari ücretin 33 bin 406 TL olması gerektiğini düşünüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 07:28 Güncelleme: 19.12.2024 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'un asgari ücret beklentisi belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İPA, İstanbul Barometresi Kasım 2024 verileri açıklandı.

        Araştırmaya katılanlar, 2025 yılında asgari ücretin 33 bin 406 lira olması gerektiğini belirtti.

        Katılımcıların yüzde 69,9’u işsizliğin, yüzde 78,9’u döviz kurlarının, yüzde 69,7’si enflasyonun önümüzdeki 6 ay içerisinde artacağını dile getirdi. Yüzde 35,2’si büyümenin, yüzde 41’i ise yatırımların azalacağını düşündüğünü dile getirdi.

        Kredi kartı kullananların yüzde 41,2’si aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 34,8’i ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini açıkladı.

        Kasım ayında katılımcıların yüzde 29,4’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 11,5’i aslında pek geçinemediğini, yüzde 39,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini ifade etti.

        Katılımcıların yüzde 18,7’si Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken, bu oran geçen ay yüzde 17,7 olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        ABD'den Irak'a ültimatom iddiası
        ABD'den Irak'a ültimatom iddiası
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Habertürk Anasayfa