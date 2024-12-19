İstanbul'da asgari ücret beklentisi ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İPA, İstanbul Barometresi Kasım 2024 verileri açıklandı.

Araştırmaya katılanlar, 2025 yılında asgari ücretin 33 bin 406 lira olması gerektiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 69,9’u işsizliğin, yüzde 78,9’u döviz kurlarının, yüzde 69,7’si enflasyonun önümüzdeki 6 ay içerisinde artacağını dile getirdi. Yüzde 35,2’si büyümenin, yüzde 41’i ise yatırımların azalacağını düşündüğünü dile getirdi.

Kredi kartı kullananların yüzde 41,2’si aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 34,8’i ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini açıkladı.

Kasım ayında katılımcıların yüzde 29,4’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 11,5’i aslında pek geçinemediğini, yüzde 39,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 18,7’si Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken, bu oran geçen ay yüzde 17,7 olmuştu.