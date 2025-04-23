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        Haberler Gündem İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!

        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!

        Marmara Denizi'nde meydana gelen önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğündeki depremler İstanbul ve çevre illerde hissedildi. 6.2 büyüklüğündeki deprem ve yaşanan artçı depremlerin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:51
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        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
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        İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı, kentte trafik yoğunluğu oluştu.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle sabah saatlerinde sakin olan trafik, yaşanan depremin ardından yoğunlaştı.

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        İSTANBUL GENELİNDE YÜZDE 74

        6.2'lik deprem ve yaşanan artçı depremlerin ardından vatandaşlar kendini sokaklara attı. İBB'nin Trafik Yoğunluğu verilerine göre, saat 14.45 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı.

        Saat 15.24 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak kaydedildi.

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        Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

        Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.

        Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye mevkilerinde trafik yoğunluğu görülüyor.

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