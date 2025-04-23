Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

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151 YARALI

İstanbul Valiliği'den Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin saat 15.30 itibariyle yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

- Enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

- ⁠Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

- ⁠Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. - ⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır.

- ⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

REKLAM ARTÇILAR DEVAM EDİYOR 3.9 ve 6.2 büyüklüklerindeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. En büyüğü 4.4 ve 4.9 olan çok sayıda artçı deprem oldu. 3 SAATTE 41 DEPREM OLDU İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde saat: 12.13 (4.0 büyüklüğüyle başladı) ile 15.12 (4.9 büyüklüğünde) arasında geçen 3 saatlik süre içinde 41 deprem, Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarına girdi. GÖRÜR UYARIDA BULUNURKEN DEPREM OLDU Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulunurken deprem oldu. Görür, sosyal medya hesabından 12.53'te şu paylaşımda bulunmuştu: "12 sularında Silivri açıklarında 4.0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor." İLK DEPREM 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.