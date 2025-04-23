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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: 6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!

        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!

        İstanbulluları korkutan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Boğaz'da da dalgaların yükselmesine neden oldu. İşte küçük bir tsunamiyi andıran ve kameraya yansıyan o anlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:20
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        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
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        Marmara'da, saat: 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte ve civar illerde bir panik yaşandı.

        DALGALARIN BOYU YÜKSELDİ

        Bunun yanı sıra İstanbul Boğazı'nda dalgaların boyunun belirgin biçimde yükseldiği görüldü.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Bir metreden fazla yüksekliğe ulaşan dalgaların kıyıyı vurduğu anlar kameraya da yansıdı.

        KIYIYA ŞİDDETLİ ULAŞTI

        Görüntülerde bir biri ardından küçükten büyüğe artan dalgaların sahile ulaştığındaki şiddeti artıyor.

        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
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