Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk'e açıklamada bulundu. Deprem dirençli kent sorununun kentsel dönüşümle çözülemeyeceğini belirten Görür, "Daha büyük deprem gelecek" dedi. Görür şöyle konuştu:

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"YILLARDIR DİKKAT EDİN DİYORUM"

"Biliyorsun, depremin olduğu gün yayına çıkmak konuşmak istemiyorum. Bugün de konuşmam, çünkü yıllardır anlatıyorum; 'Dikkat edin' diyorum.. Bu konu kimsenin unutacağı, görmezden geleceği bir konu değil.

"DAHA BÜYÜĞÜ GELECEK"

Ama kimse uyarılarımızı dinlemiyor. Bu iş öyle kentsel dönüşümle çözülecek bir şey değil. Gelin İstanbul’u birlikte kurtaralım. Şehirlerimizi beraber kurtaralım. Deprem dirençli kentler yapmak kentsel dönüşümle olmaz. Planlı programlı bir amaç koyarak olur. Bu işi 10-15 yılda çözmek çok kolay. Şimdiden başlamazsanız, bakın tekrar uyarıyorum. Daha büyüğü gelecek. Bugün gitti zaten; yarınlarımızı kurtaralım."

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"ASIL DEPREM 7'NİN ÜZERİNDE OLACAK"

Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi: "İstanbul’da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM, DEPREME HAZIRLIK DEĞİLDİR"

Deprem; deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir."