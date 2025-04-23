Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6.92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD, paniğe neden olan depremin ardından önemli uyarılarda bulundu. İşte AFAD'ın deprem uyarıları:

- Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

- Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

- Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

- Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.

- Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.

- Telefon görüşmenizi olabildiğince kısa tutun.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili tüm kurumlarla teyakkuz halinde olduklarını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve ⁠GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

AFAD'dan yapılan son açıklamada, "112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır" denildi.

"Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. ⁠GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "AFAD’da kurulan kriz merkezinde çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Valilik şu bilgileri verdi:

- Enerji arzında ve altyapısında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. - ⁠Doğalgaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. - ⁠İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza vb sorun yaşanmamıştır.- ⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir.- ⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir ihbar ve sorun olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Silivri'de yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır."