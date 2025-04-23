AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
İstanbul ve birçok şehirde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, bir dizi uyarıda bulundu. İşte o uyarılar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6.92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
AFAD, paniğe neden olan depremin ardından önemli uyarılarda bulundu. İşte AFAD'ın deprem uyarıları:
- Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.
- Riskli binaların çevresinde bulunmayın.
- Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.
- Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.
- Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.
- Telefon görüşmenizi olabildiğince kısa tutun.
"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili tüm kurumlarla teyakkuz halinde olduklarını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."
"CAN KAYBI VE YIKIM YOK"
AFAD'dan yapılan son açıklamada, "112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır" denildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "AFAD’da kurulan kriz merkezinde çalışmalar devam etmektedir" denildi.
Valilik şu bilgileri verdi:
- Enerji arzında ve altyapısında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. - Doğalgaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. - İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza vb sorun yaşanmamıştır.- Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir.- İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.
EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir ihbar ve sorun olmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Silivri'de yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır."
BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Marmara Denizi açıklarında yaşanan deprem Bursa'da da hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar panik dolu anlar yaşarken, Bursa Valiliği deprem ile ilgili açıklama yaptı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde, İstanbul Silivri açıklarında, saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup, deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüze olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış olup, gelişmeler ekiplerimiz tarafından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.