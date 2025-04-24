Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: 30 yıl içinde yüzde 60 olacak! Artçılar 1 hafta sürebilir!

İstanbul'da paniğe neden olan 6.2'lik Marmara depreminin ardından Habertürk TV'de, Mesut Yar'a konuk olan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Japon yer bilimcinin dikkat çeken uyarıları:

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en büyük fay hatlarından birisidir ve Endonezya'dan başlar. Myanmar'dan geçer, Nepal, Kuzey İran'dan geçer ve Türkiye'den de Yunanistan'a ulaşan bir fay hattıdır. Doğudan batıya 1999 Gölcük depremine kadar bu deprem geldi. 1912'de Tekirdağ'da deprem oldu ve Çınarcık'a kadar 170 kilometrelik hatta kırılma olmuştu.

Dün Silivri'de 3.9 ile başladı ve 6.2 ile sarsıldı. Bundan daha büyük deprem gelmez diyemeyiz. Ancak Silivri'de 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali yüzde 1-2 civarında. Ben, 35 yıldır Türkiye'deyim ve eskiden bu kadar sık deprem olmuyordu. Gölcük'ten sonra Van'da, Elazığ'da, K.Maraş'ta, İzmir'de hatta Konya ve Niğde'de de deprem oldu.

Güneş'te de çok hareket var ve Güneş'teki hale şeklindeki alevler, dünyanın 18 katı artmış durumda ve önümüzdeki sene daha fazla deprem hareketliliği yaşanabilir. 2003'teki Güneş patlamaları olmuştu.

Marmara, Ege, Elazığ-Bingöl-K.Maraş hattı, Adana-Hatay-Kıbrıs'tan Santoroni'ye uzanan fay hattı var. Bu dört bölgede depremler olabilir. K.Maraş'ta 500 yıllık bir birikim olduğu için 7.7'lik deprem oldu ve 65 saniye sürdü. Buradaki depremler de 2-3 yıl devam edecektir.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 metrelik tsunamiler olabilir. Ama Japonya'daki gibi büyük tsunami olmaz. Ancak Marmara dahil tsunami için dikkatli olmak gerekir.

"İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir.

Marmara'nın kuzey ve güney kolu var. Güney kolu Düzce'den başlıyor. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gidiyor. Burada 100 senede bir büyük deprem yaşanıyor. Bu bölgede de 200 yıllık bir gecikme var ve zamanını doldurdu.

"SİLİVRİ'DEN DAHA FAZLA AVCILAR HİSSETTİ"

Kuzey kolu ise Gebze'den Orta Marmara Fayı'ndan geçiyor. Ben Tuzla'da oturuyorum. Anadolu yakası yumuşak bir zemin Silivri'deki 6.2'lik depremi oldukça hissettik. Silivri'den daha fazla depremi Avcılar, Büyükçekmece hissetti.

"MARMARA'DA TSUNAMİ RİSKİ VAR"

Marmara'da tsunami tehlikesi var. Deprem merkezine uzaklıktan daha önemli olan binanın zemininin sağlam olmasıdır. Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece denize yakın olan bu bölgelerde zemin yumuşak ve sıkıntı var. Taksim'de binalar kötü olsa da zemini sağlam olduğu için daha iyi durumda.

"EGE'DE DEPREM ÇOK YIKICI OLMAYABİLİR AMA..."

Ege'deki fay hatları ince ve kısa fay hatları onlar çok yıkıcı olmayabilir. Ama Yunanistan'da bu faylar 7'lik deprem yapabiliyor. Doğu Anadolu'da da deprem beklenen bölgeler var ve biliniyor. Türkiye de, Japonya da deprem ülkeleri ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Devlet de millet de depreme hazır olursa, hasarı yüzde 70 azaltabilirsiniz.

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"DEPREMDE YAŞAM ÜÇGENİ İÇİNDE KALIN"

Türkiye'deki binaların yüzde 50'si kaçak, kontrolsüz yapılar. Devlet ve belediyeler mutlaka bunun üzerine eğilmeli. Deprem anında mutlaka yaşam üçgeninin içinde kalmalı. Bir yatağın yanına uzanarak üzerinize düşebilecek ağırlıktan, dolaptan korunabilirsiniz. Bir beton düşse bile buradaki boşluk içinde hayatta kalma şansınız olacaktır.

"MERDİVENDEN UZAK DURUN AYAĞA KALKMAYIN"

Merdivenler ise deprem anında en tehlikeli alanlardır. Ayağa kalkıp deprem anında kaçmaya çalışmamak gerekir. Asansör tehlikelidir. İnsan, 72 saat susuz yaşayabilir. Yanında su varsa daha fazla da yaşayabilir. Suyu da şişenin kapağıyla içmelisiniz, idareli kullanmalısınız. Yanınızda küçük bir çikolata da bulunması vücut sağlığı için önemli. Bir düdük mutlaka kurtarma çantasında olmalıdır."

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