"Deprem ana fayda meydana geldi!"

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanları Habertürk'e konuştu.

Deprem Uzmanı Prof.Dr.Ziyadin Çakır, depremin büyük depremin beklendiği yerde olmadığını ancak ana fay üzerinde meydana gelen sarsıntının gerilimi artırdığını söyledi. Çakır, "Deprem, büyük depremin beklendiği noktaya yaklaşık 30 km uzaklıkta meydana geldi. Bu beklenen deprem değil." ifadelerini kullandı.

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"ENERJİNİN NEREYE TRANSFER OLACAĞI ÖNEMLİ"

Deprem Uzmanı Prof.Dr. Zafer Akçığ da, "Deprem İzmir'de de hissedildi. Bundan sonra enerjinin nereye doğru transfer olacağı önemli. Şimdi İstanbul tarafına doğru gidecek mi gitmeyecek mi bunlarla ilgili sismologlar çalışacak. Uygu verilerinden yararlanarak bakılacak. Ayrıca araçlara binip trafiğin kilitlenmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BEKLENEN DEPREMİ BİR MÜDDET ÖNE ALMIŞ OLABİLİR"

Fırat Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Feyzi Bingöl de şunları kaydetti: "6.2 büyüklüğündeki deprem beklenen deprem mi? En çok sorulan sorulardan birisi bu. Beklenen deprem olduğunu düşünmüyoruz biraz daha büyük deprem bekleniyor. Silivri'nin 26 kilometre güneyinde, Büyükçekmece'nin de 40 km güneybatısında bir bölgede kırılma oldu. Ancak henüz deprem parametreleri ile ilgili veriler meydana çıkmadı. Karada olsa ekip gidip en azından yüzey kırıklarını inceler. Denizin tabanında olduğu için yüzey kırıklarını da hemen incelemek mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir depremden sonra meydana gelecek esas İstanbul'da beklenen depremin ne kadar zaman sonra olacağını söylememiz mümkün değil. Bu deprem ister istemez enerjisinin bir kısmını fayın doğu ve batı kısmına iletmiştir. Belki beklenen depremi bir müddet öne almış olabilir. Maraş depremini hatırlayın 6 Ocak'ta sabah 7.8 büyüklüğünde bir büyük deprem meydana geldi. Biz Elbistan'da bir deprem bekliyorduk ama hemen öğleden sonra o depremi enerji transferiyle ikinci depremi yaşadık. Marmara'da beklenen deprem değil, daha büyüğünü bekliyoruz ama ne zaman olacağı konusunda bir şey söyleyemiyoruz."

"FAYIN TÜMÜ DEĞİL BİR KISMI KIRILDI, UCUZ KURTULDUK" DHA'nın haberine göre de depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Can veya mal kaybı yaşanabilir. Ekiplerce taramalar başlamıştır. Depremin şiddetini göz önüne aldığımızda tsunami etkisini beklemiyoruz. Artçı sarsıntıların olması iyi bir şey. Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı. Birkaç saat sonra gelen bilgiler ışığında fayın nereden ne kadarının kırıldığını daha iyi anlayacağız. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun" dedi. İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle