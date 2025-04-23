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        Haberler Gündem Marmara depremi kameralara böyle yansıdı - Haberler

        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı

        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğünde deprem İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Korkutan deprem kameralara böyle yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:37
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        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
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        İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı...

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