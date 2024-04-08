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        Haberler Kültür-Sanat İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

        İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

        İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:20
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        İstanbul bu hafta neler var?
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        İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda (İDT) 12-14 Nisan'da Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden), Bir Picasso, Çarpışma ile çocuk oyunları Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam, Kırmızı Küre, Park oyunları sahnelenecek.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 13 Nisan'da Çingene Boksör, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi, Kuğunun Şarkısı, Cadı Kazanı, Hamlet ve İfigenya gibi oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 7-8-11 Nisan'da Hayao Miyazaki'nin animasyon filmi Çocuk ve Balıkçıl, 7-9-11 Nisan'da ise Jonathan Glazer'ın İlgi Alanı filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

        AKM'de ayrıca 11 Nisan'da Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 14 Nisan'da ise Richard oyunları, yarın Anadolu Ateşi gösterisi, 14 Nisan'da ise Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Müzikali sahnelenecek.

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        Zorlu PSM'de 14 Nisan'da Sidikli Kasabası Müzikali ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü oyunu izleyicilerle buluşacak.

        Maximum Uniq Hall'de 14 Nisan etkinlik programında Hücreler ve Bir Evlilik Müzikali oyunları sergilenecek.

        KONSERLER

        Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 12 Nisan'da Jacky Terrasson Trio, 13 Nisan'da Daniel Gauthier & CRR Senfoni Orkestrası konserleri verilecek.

        14 Nisan'da Büyülü Orkestra ve İstanbul Oda Orkestrası konserleri de CRR'de İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

        DEVAM EDEN SERGİLER

        Çini ustası İsmail Yiğit'in Lale Müzesi'ndeki Lalenin Çini ile Dansı sergisinde, sanatçı tarafından 41 yıl boyunca yapılan çini duvar süslemelerinin örnekleri ile Türkiye ve Japonya'nın milli sembolleri lale ve sakura çiçeklerine dair bir koleksiyon ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

        Ali Bakova'nın küratörlüğünü yaptığı, 55 ulusal ve uluslararası sanatçı ve tasarımcının 200 eser ile yer aldığı Tulipomania/Lale Çılgınlığı sergisi de İstanbul Lale Müzesi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

        Hüsnühat ve seramik sanatından özel tasarım eserlerinin yer aldığı Esma-i Hüsna Koleksiyonu sergisi de Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde yer alan İslam Medeniyetleri Müzesi'nin giriş bölümünde ziyaret edilebiliyor.

        Sadberk Hanım Müzesi'nin Maziden Atiye Zarafet sergisi ise Abdülmecid Efendi Köşkü'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

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        #kültür sanat etkinlikleri
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