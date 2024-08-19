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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşsizlikte 2. çeyrek verileri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        İşsizlikte 2. çeyrek verileri açıklandı

        Nisan-Haziran 2024'ü kapsayan 2. çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 10:43 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:43
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        İşsizlikte 2. çeyrek verileri açıklandı
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        TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3, kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi.

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        İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,6

        İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %49,6 oldu. Bu oran erkeklerde %67,0 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

        İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,4

        İşgücü 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,3, kadınlarda ise %36,8 oldu.

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        GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,3

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile %16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,7, kadınlarda ise %21,5 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAMIN YÜZDE 58,1'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

        Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 43 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi artarken sanayi sektöründe 50 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %14,7'si tarım, %20,5'i sanayi, %6,7'si inşaat, %58,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

        HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44 SAAT

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

        ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 27,3

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,2 puanlık artış ile %27,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,2 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,0 olarak tahmin edildi.

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