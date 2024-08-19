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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş 6 yıl sonra ilki başardı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş 6 yıl sonra ilki başardı!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup etti. Immobile (2), Rafa Silva ve Muçi'nin golleriyle kazanan siyah-beyazlılar, 6 yıl sonra bir ilki başardı.

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 00:23 Güncelleme: 19.08.2024 - 00:23
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

        • 2

          Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva, 90+5. dakikada da Ernest Muçi kaydetti.

        • 3

          Kartal, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

        • 4

          6 YIL SONRA 2'DE 2!

          Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde ilk 2 maçını kazanmıştı.

        • 5

          Beşiktaş, bu sezon ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

        • 6

          ANTALYASPOR KABUSU BİTTİ!

          Öte yandan Beşiktaş, tam 7 yıl sonra kendi sahasında Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

        • 7

          Siyah-beyazlı takım, bundan önce İstanbul'da oynanan son 6 lig maçında 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

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