Beşiktaş 6 yıl sonra ilki başardı!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup etti. Immobile (2), Rafa Silva ve Muçi'nin golleriyle kazanan siyah-beyazlılar, 6 yıl sonra bir ilki başardı.
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
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Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva, 90+5. dakikada da Ernest Muçi kaydetti.
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Kartal, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.
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6 YIL SONRA 2'DE 2!
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde ilk 2 maçını kazanmıştı.
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Beşiktaş, bu sezon ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.
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ANTALYASPOR KABUSU BİTTİ!
Öte yandan Beşiktaş, tam 7 yıl sonra kendi sahasında Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
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Siyah-beyazlı takım, bundan önce İstanbul'da oynanan son 6 lig maçında 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.