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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kalp krizinden öldüğü düşünülen kadını erkek arkadaşı öldürmüş | Son dakika haberleri

        Kalp krizinden öldüğü düşünülen kadını erkek arkadaşı öldürmüş

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçirdi diye hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz kurtulamadı. Yapılan otopside Nuhbe Yılmaz'ın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Erkek arkadaşı sorguda cinayeti itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 08:51 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:08
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        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün kalp krizi geçirdiği belirtilerek hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz (36), doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine yapılan otopside, kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine gözaltına alınan erkek arkadaşı emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

        Olay, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Nuhbe Yılmaz’ın Atalar Mahallesi’ndeki evinde fenalaşarak kalp krizi geçirdiği ihbarını alan acil sağlık ekipleri, adrese giderek kadını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Bilinci kapalı halde hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        DOKTORLAR ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

        Doktorların, kadının ölümünü şüpheli bulmaları üzerine Nuhbe Yılmaz’ın cenazesine detaylı otopsi yapıldı. Otopside kadının kalp krizi sebebiyle değil, boğazının sıkılması sonucu boğulma sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

        ERKEK ARKADAŞI İTİRAF ETTİ

        Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından, kadının erkek arkadaşı C.Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Nuhbe Yılmaz ile kavga ettiklerini ve kadının boğazını sıktığını itiraf eden C.Y.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nuhbe Yılmaz’ın cenazesi, dün Körfez İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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