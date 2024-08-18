Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan Habertürk TV'ye konuştu: Orantısız güç kullanıldı!

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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldırı... Ali Koç sahaya neden indi? Taraftarlar stada neden giremedi?

Fenerbahçe Genel Sekreteri @BurakKizilhan yaşananları #AnaHaber'de anlattı. pic.twitter.com/OKiFjcSP43 — Habertürk TV (@HaberturkTV) August 18, 2024

Burak Kızılhan'ın açıklamaları şöyle:

"Maalesef akıl almaz bir olay yaşadık dün. Algı yönetimi çok iyi işliyor, ciddi bir algı operasyonu başladı. Maçtan önce iyi bir atmosfer vardı iyi bir İzmir deplasmanı. Maç günü hiçbirimizin istemediği olaylar yaşandı. Fenerbahçe formasının yakılmasıyla güne başladık ondan sonra ilave bir video yayınlandı, o videoda bir arkadaşımızın Fenerbahçe forması çıkartıldı üzerinden forması gasp edildi. Orada emniyet mensupları da vardı. Bunların cevabını vermesi gerekenlerin hepimizi aydınlatması gerekiyor. Biz Fenerbahçe'nin haklarını savunmakla ilgiliyiz. Devletimize boynumuz kıldan ince. Fenerbahçe taraftarına orantısız güç uygulanmıştır ve biber gazı sıkılmıştır."

"GASP DEĞİL Mİ?" "Bir taraftarımızın meydanda forması üzerinden çıkarıldı. Ne bu! Gasp değil mi! Ne yapıyor orada emniyet güçleri. Bizim canımızı çok sıkan maç öncesi yaşananlar oldu. Çok merak ediyorum. Hem o formayı yakanları ve bu formayı çıkaranlara ne yapacaklar çok merak ediyorum. Yaptılarsa çok özür diliyorum. En büyük provokasyon bu! Bütün taraftarlarımızın kimlik kontrolü, paso kontrolü, üst araması yapılıyor. Bunlar taraftar. Hepsini bir kere aramışsın, bir daha stadın önünde niye arıyorsun. Biz stada girdiğimizde maalesef taraftarımız hala stadın dışındaydı. Burada taraftarımıza yapılan olaylar bizleri şoke etmiştir. Akıl almaz görüntüler vardır. Biber gazı ile taraftarımıza orantısız güç uygulanmıştır. Biber gazı ne demek! Ne oluyor? Bunun manası nedir? Madem girişlerde sıkıntılar var daha erken alırsınız taraftarı içeri. Türkiye'nin dört bir yanında deplasmana gidiyoruz. Bu sıkıntılar neden İzmir'de oluyor!"

"DEVRE ARASINDA TELEFONLAR YAĞMAYA BAŞLADI" "Devre arasında taraftarlarımızdan telefonlar yağmaya başladı. 200-250 kişinin stada giremediği bilgisini aldık. Fenerbahçe başkanımız Ali Koç ve ben iki tane akreditasyon sahibi olarak taraftarlarımızın yanına gittik. Devreye 2-0 önde giren bir takım neden birilerini tahrik etmeye gitsin. Orada yaşadıklarımız inanılmaz. Biz oradayken bile biber gazına maruz kaldık. Fotoğraflar var videolara var. Bu arada yol boyunca Göztepe taraflarından gelen yabancı maddelere de gözümüzü kapatarak geçtik. Biz 10 kişi gitti yönetim kurulu üyelerimizle. Biz başkanımızla akreditasyonumuz var diye alt taraftan gittik diğer arkadaşlarımızda üst taraftan gitti."

"KAHPECE YAPILMIŞ BİR SALDIRI" "Arkadan kahpece yapılan bir saldırı sonrası başkanımızla birlikte protokole çıkıp maçın kalanı seyrettik. Bundan sonrası gerçekten akıl almaz. O şahıs hakkında normalde hemen işlem yapılması lazım. Çünkü bizim stadımızda böyle yapılıyor bu! Spor şube bunu hemen alıp karakola götürür. Bu şahıs 50 dakika maçı izlemeye devam etti. Sanki ona hediye verirmiş gibi maçı izlemeye devam etti." Görevli mi, çalışan mı bilmiyorum. Göztepe ve TFF'nin bunu paylaşması gerekiyor ama bunu dünyanın hiçbir yerinde açıklayamazsınız. Sen arkadan kahpece Fenerbahçe Başkanına saldıracaksın ama senin hakkında hiçbir şey yapılmayacak. Spor şubeyle de görüştük. Bize şahıs hakkında işlem yapıldığını söyledi. Gözümüzün içine baka baka bunu söyledi. Devlete karşı boynumuz kıldan ince. Orada spor şube müdürünün söylediklerine güvendik ama sonra o şahsın serbest bırakıldığını gördük."