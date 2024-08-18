Becao'ya Atalanta talip oldu!
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı yıldız stoperi Rodrigo Becao'ya İtalya'dan talip çıktı. Çizme basını, Brezilyalı savunma oyuncusuyla Serie A ekibi Atalanta'nın yakından ilgilendiğini yazdı.
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İtalya Serie A ekibi Atalanta, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao'yu gündemine aldı.
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Tuttoatalanta'da yer alan habere göre; bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atalanta, savunma hattını Becao ile güçlendirmek istiyor.
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Daha önce İtalya'da Udinese forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun Serie A tecrübesinin olması, Atalanta'nın oyuncu için harekete geçmesini sağladı.
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FENERBAHÇE SATIŞA SICAK
Fenerbahçe'nin ise zaman zaman yedek kalan Becao'yu cazip bir teklif karşılığında satabileceği belirtildi.
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Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin de transferini istediği oyuncu için Atalanta'nın temaslarını hızlandıracağı vurgulandı.
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23 MAÇTA 1 GOL ATTI
Fenerbahçe'nin Udinese'den 8.3 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, 23 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
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