"BU KİŞİLERİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Amoniel Üneşi’nin ağabeyi Kenan Üneşi ise "Kardeşim, yalnız, kimsesiz, hiç tecrübesi olmayan biri. Genellikle evde birkaç hayvanla uğraşıyor. Herhangi bir ticari tecrübesi yok, herhangi bir iş tecrübesi yok, herhangi bir sosyal hayat tecrübesi yok. Her şeyden mahrum bir insan. Ne gazete okudu ne televizyon seyretti ne bir şey yaptı hayatında. Devamlı tek başına, basit, yalnız bir hayat. Neden bunu yaptılar ona, ben de bilmiyorum. Kardeşimden 182 bin euro istiyorlar. Kardeşimin böyle bir parası ne var, ne oldu, ne de avroyu biliyor. Benim yardımımla geçiniyor, ara sıra ben de yardım ediyorum. Bir de kendi buradaki olan hayvanlarından geçimini sağlıyor. Devletten kardeşime sahip çıkmasını ve bu kişilerin cezalandırmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.