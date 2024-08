11. HAROLD PERRINEAU: MICHAEL DAWSON

Harold Perrineau, oğlu Walt'a adanmış baba Michael Dawson'ı canlandırdı.

Perrineau, Lost'tan bu yana Sons of Anarchy, Criminal Minds, Wedding Band, Constantine, Claws, Star, The Rookie ve Peacock's The Best Man: The Final Chapters gibi dizilerde birkaç TV rolü üstlendi.

Kendisi ve eşi Brittany'nin üç çocuğu var.