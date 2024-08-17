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        Haberler Dünya Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem

        Rusya'nın doğusundaki Kamçatka'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 17.08.2024 - 22:55 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:46
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        Rusya'da 7.2 büyüklüğünde deprem
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        Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinin açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre depremin derinliği 51 kilometre olarak kaydedildi.

        ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı verdi.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #rusya
        #Deprem
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