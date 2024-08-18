Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?

REKLAM advertisement1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde de toz taşınımı bekleniyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 36° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 27° Hava sıcaklıklarının da iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM

Rüzgarın da genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Fotoğraf: AA