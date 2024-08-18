Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre orman yangınlarının sürdüğü İzmir, Aydın, Manisa ve Karabük'te sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde olacak. İşte bugün için yapılan hava tahminleri..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde de toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının da iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın da genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Fotoğraf: AA