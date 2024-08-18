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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:00
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

        • 2

          Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek ve beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

        • 3

          Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

        • 4

          Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

        • 5

          57. KEZ KARŞI KARŞIYA

          İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.

        • 6

          MUHTEMEL 11'LER: BEŞİKTAŞ

          Mert

        • 7

          Svensson

        • 8

          Paulista

        • 9

          Colley

        • 10

          Emirhan Topçu

        • 11

          Musrati

        • 12

          Gedson

        • 13

          Rashica

        • 14

          Rafa Silva

        • 15

          Semih

        • 16

          Immobile

        • 17

          Antalyaspor: Piric, Veysel, Gerxhaliu, Kelven, Güray, Soner, Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek, Djenepo, Gaich

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