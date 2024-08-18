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        Haberler Gündem Güncel Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti | Son dakika haberleri

        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti

        Kütahya'da 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayan 16 ve 15 yaşındaki Mine ve Melike Kurt kardeşler, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı duyarak olay yerine gelen kız kardeşlerin babası Arif ve annesi Dilek Gürcan ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Kardeşlere çarpan otomobilin arkasındaki "Killer 777" yazısı ise dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 09:43 Güncelleme: 18.08.2024 - 09:53
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          Fuar alanında hediyelik eşya standı açan üvey babası Mesut Gürcan ve annesi Dilek Gürcan’ın yanına giden Melike ve Mine Kurt kardeşler, Kütahya- Eskişehir karayolu Çiniciler Çarşısı önünde yaklaşık 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi.

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          Bu sırada Samet Sadıç yönetimindeki otomobil, kız kardeşlere çarptı.

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          Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mine ve Melike Kurt kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

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          Otomobil sürücüsü Sadıç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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          BİRBİRLERİNE SARILIP AĞLADILAR

          Kazada ölen Mine ve Melike Kurt’un babası Arif Kurt ve eski eşi Dilek Gürcan ise acı haberi duyarak kaza yerine geldi.

          Kazanın ardından biri yol ortasında, diğeri ise savrularak refüje düşen kızlarını görünce sinir krizi geçirirken, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

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          Mine ve Melike Kurt’un cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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          OTOMOBİLİN ARKASINDA 'KILLER' YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

          Öte yandan yolun karşısına geçmek isteyen Mine ve Melike Kurt’a çarparak ölümüne neden olan sürücü Samet Sadıç'ın kullandığı otomobilin arkasındaki "Killer 777" yazısı ise dikkat çekti.

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          Soruşturma sürüyor.

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