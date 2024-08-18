Bir zamanlar bir Arap kabilesi olan Nabateanların başkentiydi ve baharat için önemli bir ticaret merkeziydi. Petra Yunancada kaya anlamına gelmektedir ve tüm şehir oyulmuş kumtaşı kayalardan oluştuğu için isim olarak çok uygundur. Birçok oyma tapınaktan oluşur ve 3000 mezarı vardır!