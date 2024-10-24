Fenerbahçe penaltı bekledi, Mourinho atıldı!

Fenerbahçe, Manchester United ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

57. dakikada Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.

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Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.

Penaltı itirazları olan pozisyon için bir süre daha VAR'la konuşan Turpin, devam kararında kaldı.

Maça devam edemeyen Nijeryalı oyuncu 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

KIRMIZI KART İÇİN AÇIKLAMA

Jose Mourinho, maçına ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek söyleyebileceğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim herhalde." ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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