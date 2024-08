"SORULARIN YANITINI BULMAK İÇİN 24 SAAT ESASLI MESAİ İLE ÇALIŞIYORUZ"

* Düğüm olmuş birçok olayı sabırla üzerine giderek ve araştırarak çözdünüz. Hayatınızın her anında kafanızda işiniz mi var, Sherlock Holmes gibi olayları birbirleriyle birleştiriyor, ipucu mu arıyorsunuz yoksa stüdyodan çıkınca ertesi güne kadar olayları nadasa mı bırakıyorsunuz?

Ben ve ekibim inanın gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Nadasa bırakma, üç saatlik yayının ardından her şeyi unut öyle bir durum asla söz konusu değil. Çünkü bir dosyayı ele alıyorsunuz a’dan z’ye her şeyini didik didik ediyoruz. Tabii bir de yayınlarımız sırasında çok önemli ihbarlar geliyor o ihbarları değerlendirip soruşturmayı yürüten sayın savcılarımıza ya da kolluk kuvvetlerine iletiyoruz. Amacımız o cinayetin ya da şüpheli kaybın çözülmesine yardımcı olmak. Ben gazeteciyim, doğru sorular sorarak, çelişkileri öne çıkararak ve üzerlerine giderek düğümleri çözüyorum. O çelişkilerin üzerlerine gitmek, soruların yanıtını bulmak için 24 saat esaslı mesai ile çalışıyoruz. Yani olay stüdyoda bitmiyor yayından sonra da devam ediyor. Örneğin geçen yıl incelediğimiz bir konumuz vardı, Türkiye’nin de çok konuştuğu bir olaydı “kaza” olarak görülen 5 çocuk ve bir annenin hayatını kaybettiği Şanlıurfa’daki olay, aile bize başvurdu ve bunun bir kaza değil cinayet olduğunu damatlarının kızlarını ve 5 torununu öldürdüğünü iddia etti. Konuyu ilk duyduğumda “Yok artık, bir baba nasıl eşini ve 5 küçük yavrusunun içinde bulunduğu aracı bir kanala sürüp öldürebilir” diye düşündüm. Ekibimle dosyayı inceledik ve çok fazla soru işareti bulduk. Önce aileyi sonra da şüpheli damadı stüdyomuzda konuk ettik, her iki tarafı da dinledik. Ben her zaman çocuk ve kadınlardan tarafım bunu hep söyledim ama sonuçta devam eden bir soruşturma da var. İnanın tarafsızlığımı korumakta zorlandım. Ve bu yayınlarımızda ortaya koyduğumuz çelişkiler sonucunda baba, serbestken 6 kişiyi öldürmek suçundan tutuklu yargılanmaya başladı. Bu çözdüğümüz olaylardan sadece biriydi. İnsanın emeğinin karşılığını bu şekilde alması inanın çok büyük bir gurur ve mutluluk. Bir olayı çözüyoruz, izleyicilerimiz de her gün ekran başına geçip bizi adeta ödüllendiriyor.