"TAM VE KUSURSUZ UYUMU YAKALADIK"

* Birlikte dört sezondur 'Bu Sabah' programının sunuculuğunu üstleniyorsunuz. Beraber çalıştığınız bu süreci nasıl değerlendirirsiniz?

Ebru Akel: Bir partnerle çalışmak ve beyin fırtınası yapmak, birbirimizin limitlerini zorlayarak ve kapılar açarak birlikte yol almak, alabilmek çok kıymetli ve zamanla daha da gelişen ve oturan bir durum elbette. Murat tecrübesi, kararlılığı ve cesaretiyle, titizliği ile birlikte çalışmaktan benzer özelliklerimizi çoğaltarak ilerlemekten son derece mutlu olduğum bir isim. Bu yılda biraz daha demlenmiş olarak seyircimizin karşısında buluşacağız.

Murat Güloğlu: Tam ve kusursuz uyumu yakaladık diyebiliriz. Yayın sırasında spontane gelişen olaylarda dahi kimin nasıl tepki göstereceğini iyi biliyoruz ikimiz de. Sevgi, saygı çerçevesinde birbirimize yaklaştık. Yöneticilerimiz de bizi her alanda destekledi ve gördüğünüz gibi 4 yıl gibi kısa bir sürede kanalımızın demirbaşlarından olduk. Tüketen değil destekleyen bir anlayışla başarı yakalanabiliyor ki o anlamda çok şanslıyız.

* Program öncesi her sabah ritüel bir davranışınız var mı?

Ebru Akel: Ritüellerim var olmaz mı. Bazı günler kanalda bir ada çayı kokusu duyduklarında biliyorlar ki ben yine ritüeller peşindeyim.

Murat Güloğlu: Yayın öncesi haber akışımızdaki haberleri mutlaka izleyip üzerine tartışıyor ve görüşlerimizi belirtiyoruz. Ben kahvelerimi içmeden asla güne başlamıyorum. Makyaj, kıyafet derken yayın saati gelmiş oluyor ve capcanlı bir şekilde programa başlıyoruz.