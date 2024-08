"İZLEYİCİMİZLE BULUŞMAYI ÇOK ÖZLEDİK"

* Dört yıl önce 'Bu Sabah' programı için bir araya gelmiştiniz. Başarılı bir sezonu daha geride bıraktınız. Yeni sezon için neler hissediyorsunuz?

Ebru Akel: Çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Yaptığımız işte en büyük motivasyonumuz her gün her şeye yeniden başlıyor olmanın vermiş olduğu heyecan. Murat’la dördüncü sezonumuzda yine asla kaybetmediğimiz motivasyonumuz ve heyecanımızla sabahın uyandıran yüzleri olarak ekrandaki yerlerimizi almak ve kendi yorumumuz ve farklı bakış açılarımızla izleyicimizle buluşmayı çok özledik.

Murat Güloğlu: Her sezon bir öncekinden çok daha iyi ve başarılı oldu. Bu nedenle çok mutluyum. Ekip arkadaşlarımızla uyum, benim Ebru’yla uyumum daha da pekişti. Başarının temel taşı da bunlar oluyor zaten. Samimi, doğru - dürüst yorumlarımız, izleyiciyle empati kurma yeteneğimiz, kendi dilimizi oluşturmamız bu sezon da bize başarıyı getirecektir yeniden.