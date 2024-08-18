Kadir Tapucu: Teknoloji geldi, duygular azaldı
1990'lı yıllarda "Dönüşüm Muhteşem Olacak", "Dinle" ve "En Büyük Aşk" eserleriyle büyük bir şöhret yakalayan Kadir Tapucu ile sohbet ettik. Şarkıları farklı dillere de çevrilen müzisyen ile sanat hayatını ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk
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Kadir Tapucu, Müslüm Gürses, Bülent Ersoy, Gülden Karaböcek ve daha pek çok müzisyene şarkı yazdı. Kendi seslendirdiği 'Dönüşüm Muhteşem Olacak' parçasıyla da bir döneme imzasını attı. Öyle ki bu şarkı adeta sloganlaştı. Ünlü şarkıcıyla hem nostalji yaptık.
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Anne ve babası da müzisyen olan Kadir Tapucu, müzikal yolculuğunu şöyle anlattı: Müziğin içine doğdum. Babamın duvarda asılı bağlamasını gördüğümde sıkı sıkı sarıldım. Babam Yavuz Tapucu, TRT’nin kadrolu Türk Halk Müziği sanatçısıydı. Annem Sevim Tapucu'nun 45’lik plakları vardı. Orhan Gencebay ve Arif Sağ gibi isimler annem ile çalışmış. Evimize sanatçılar ailece gelirdi. Evde dost meclisi kurulur, müzik hiç eksik olmazdı. Dolayısıyla anne ve baba da sanatçı olunca sanatçı doğuyorsun.
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"İLK ESERİMİ 11 YAŞIMDAYKEN ÇIKARDIM"
Babamın, 'Kapına geldim, kovma. Yaralı kalbi kırma' diye bir eseri vardı. Henüz 3 yaşındayken onu söylemeya başlamışım. Babamın yön göstermesiyle de bağlamayı küçük yaşlarda öğrendim. Babam bir gün bana 'Bir arap müziğine söz lazım' olduğunu bana yazıp yazamayacağımı sordu. Ben de kendimi ispatlamak adına bir hafta zaman istedim. Ritim duygusu genlerimizde var. 'Ya Tam Sev Ya Bırak Düşürme Dillere. Ömrümüz Geçseydi Seninle Birlikte' sözlerini yazdım ve ilk eserimi 11 yaşımdayken Gülden Karaböcek okudu.
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Kadir Tapucu, askere gidinceye kadar ailesiyle birlikte sahneye çıkıyormuş. Askerden sonra ise gazeteciliğe başlamış. Tapucu, "Çalıştığım gazeteye bağlı Gülhane Şenlikleri daha yeni başlamıştı. Konserler planlanıyordu. Babam TRT sanatçısı olmasından dolayı sanatçı ilşkileri sorumlusu olarak orada da görev almaya başladım. Büyük starların konserlerini organize ediyordum. Gazetecilik sosyal çevremin, zihinsel değişimime ve bilgi dağarcığımın büyümesine vesile oldu" dedi.
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'DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK'IN HİKÂYESİ
Kadir Tapucu, 'Dönüşüm Muhteşem Olacak' şarkısıyla ilgili şunları aktardı: Gazetecilik dönemimde birlikte çalıştığımız Hakkı Yalçın ağabeyim bilgisayarında şiirlerini gösteriyordu. 'Dönüşüm Muhteşem Olacak' şiirini görür görmez, 'işte bu ağabey' dedim. Bunu bestelemek istediğimi söyledim ve aldım. Zaten şiiri okuduğum an melodisi doğdu.
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Sanki o şiir o melodiyi bekliyordu ve canlandı, şarkı oldu. O dönem Gülhane Şenlikleri en hızlı dönemlerinde. Rahmetli Erol Büyükburç vasıtasıyla tanıştığım, klavyecisi ve aranjörü Grup Vitamin'den tanıdığımız Tolga Sünter ile Kozyatağı'ndaki evimde yaptığım bestelerin demosunu hazırlıyor geç saatlere kadar çalışıyorduk.
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Tolga’yı sabaha karşı uyandırıp melodiyi söyledim, çok beğendi. Sabah sekizde parçanın demosu bittiğinde dinleyip ağladığımı hiç unutmam. Milletimiz şarkıyı sahiplendi. Eserin dünya çapında tanınması, şarkıyı daha da sloganlaştırdı.
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Bir dönem adeta beste fabrikatörü gibi çalışan Kadir Tapucu, Müslüm Gürses, Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Hakan Altun, Gülden Karaböcek, Deniz Arcak, Yavuz Bingöl, Mustafa Sandal ve Naşide Göktürk gibi pek çok ünlü şarkıcıya eser verdi.
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"O ŞARKIYLA İLGİLİ PİŞMANLIĞIM YOK"
Kadir Tapucu'nun, 1998'de Banu Alkan'a verdiği 'Neremi Neremi' şarkısı büyük yankı uyandırmıştı. 'O şarkı beni mahvetti' diyen Tapucu, büyük pişmanlık yaşadığını söylemişti. Şarkıcı, "Pişmanlığınız devam ediyor mu?" sorusunu da yanıtladı.
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Kadir Tapucu, "Artık pişmanlığım devam etmiyor. Duygularım olgunlaştıkça kariyerimde pişman olacağım bir iş olmadığını gördüm. İnsanlara moral veren, tebessüm ettiren, dertlerini unutturan, neşeli ve eğlenceli bir şarkı" ifadelerini kullandı.
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"TEKNOLOJİ ŞARKILARI MEKANİKLEŞTİRDİ, DUYGU GİTTİ"
Kadir Tapucu, geçmişte üretilen şarkıların insanların hafızalarında daha uzun soluklu kalmasına ilişkin, "Önceden gerçek yaşanmış hikâyeler, sahici duygularla temas ettiğinde doğuyordu ölümsüz eserler. Sözlerde ve müziklerde çok bölümlü melodi dizilimleri vardı. Anlamlı ifadeler içeren sesler vardı. Yani eskiden bir ruh vardı. Kayıtlar makara teyplerle yapılırdı organik bir şekilde. Enstrüman virtüözleri canlı canlı çalar şarkılara bir ruh gelirdi. Şimdi bilgisayarda iş bitiyor. Yani duygular azaldı, teknoloji şarkıları mekanikleştirdi" açıklamasında bulundu.
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Kadir Tapucu, günümüzdeki üretilen şarkılarla ilgili düşüncelerini de şöyle dile getirdi: İçlerinde kendimden bir şeyler bulduğum, ya da toplumun duygularına tercüman olan eserler az da olsa var. Çoğunluk taklit sanki, aynı parçayı dinliyoruz. Yorumlar da birbirlerine benziyor. Oysa ki her insan bir cevherdir. O cevherlerini saklıyorlar.
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Bilinçsizce, sevdikleri sanatçıların ya da ses renklerine yakın gördükleri sanatçıların yorum tekniklerini taklit ediyorlar. Kalıcı uzun yıllar dinlenebilen eserler çıkmıyor. Ticari kaygılar da eklenince iyice saçma sapan işler çıkıyor ortaya. Kalıcı olmuyor. Sabun köpüğü gibi ömürleri sürüyor, üçü ayda unutuluyor.
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Şarkıcı, "Sektörde geçmişte mi var olmak daha zordu, yoksa bugünlerde mi?" sorusuna ise; "Dijital dünyanın gelişmesiyle bugün farklı bir eserle değişik bir soundla insanlar kendilerini fark ettirebiliyorlar. Her müzisyen, kendi yatırımını kendi yapıyor. Dijital platformlarında yayınlıyor. Aracı şirketler bu yüzden azalmaya başladı. Mekanik satışlar bitince yapımcılar da başka mesleklere yöneldi. İyice bitme noktasına geldi" yanıtını verdi.
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Tapucu, yeni nesil müzisyenler arasında başarılı bulduğu isimleri de açıkladı: Ceza, Gazapizm, Semicenk, Ekin Uzunlar, Edis, Sefo, Matiz Matiz, Reynmen.
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Yaşamını İstanbul'da sürdüren müzisyen, "Doğup, büyüdüğüm İstanbul’u hep evim gibi gördüm" dedi.
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Kadir Tapucu, uzun bir aradan sonra 10 şarkılık 'Kılıçsız Merasim' adlı yeni albümünü şubat ayında çıkardı. Albüm yapma niyetinin olmadığını ve bir dönem mesleğe küstüğünü söyleyen şarkıcı değişen kararını şöyle dile getirdi: 3.5 yıl Göcek'te yaşadım. İstanbul sevgim ve özlemim ağır basınca yeniden İstanbul’a döndüm. MESAM’da üyelerimizin teveccühüyle seçilip 4 dönem arka arkaya 8 yıl haysiyet kurulu üyeliği yaptım. Tevafuk işte kendiliğinden güzel bir ekip oluştu. Tuğba Baylan’ın 5 şiirini besteleyip stüdyoya girdim. Arkadaşlarımızla 7 ay stüdyoda kapanıp, ömürlük bir albüm yaptık.
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"DÜNYA TURU YAPMAK İSTİYORUM"
Kadir Tapucu, gelecek ile ilgili planlarını anlatırken, dünya turuna çıkmak istediğini de ifade etti. Şarkıcı, "Yeni albümüm ve konserlerime hazırlanıyorum. Bir de Allah nasip ederse bir dünya turu hayal ediyorum. İçerisinde kutsal toprakları da içeren manevi bir tur" dedi.
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