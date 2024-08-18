Fransız oyuncu Alain Delon hayatını kaybetti

ÇOCUKLARININ KAVGASI MANŞETLERDEYDİ

Son zamanlarda ailesinin miras çekişmesi Fransa'da manşetlere taşınıyordu. Üç çocuğu da karşılıklı şikayetlerini bir dizi hakaret, suçlama, dava ve gizli kayıtla medyaya aktarmıştı. Bu anlaşmazlık, sanatçının tedavisiyle ilgili anlaşmazlıkları da içeriyordu.

Bu yılın nisan ayında mahkeme Delon'u "güçlendirilmiş vasilik" altına aldı. Bu da onun artık varlıklarını yönetme konusunda tam özgürlüğe sahip olmadığı anlamına geliyordu.