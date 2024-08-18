Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Tüm alevlerle mücadele tüm bölgelerde sürüyor. Çok zor bir dört gün geçirdik. En son saat 1'de İzmir'de Karşıyaka Yamanlar yangınının kontrol altına alındığı bilgisini vermiştik ve o saatten itibaren 5 yangının aktif olarak devam ettiğini söylemiştim.

"TEHLİKE ARZ EDEN HERHANGİ BİR DURUM YOK" Bunlardan birincisi İzmir-Menderes'teki Tahtalı Barajı'nın her iki yanında da devam eden yangın idi. Bunun enerjisinin düşürüldüğünü söylemiştim. Aynı şekilde arkadaşlar müdahaleye devam ediyorlar ancak arazinin çok sarp kayalık ve ulaşılma sorunu sebebiyle farklı yollardan ulaşarak, yollar açarak birbiri peşine hortumlar ekleyerek buraya ulaşıyorlar. Müdahaleler devam ediyor. Bu gece boyunca da devam edecek. Tehlike arz eden herhangi bir durum yok. REKLAM

İkinci yangın Aydın Bozdoğan'daki yangın idi. Bu yangınla alakalı da arkadaşlarımız bütün gece müdahalelerine devam ettiler. Ve biraz önce biz keşiften döndük. Tekrar son haline baktık. Herhangi bir problem kalmamış görünüyor. Çok büyük oranda kontrol edildiğini söyleyebilirim. Aydın Bozdoğan'ın ki birkaç kez söylemiştim, bizi endişeye sevk edebilecek kadar geniş bir alana yayılmıştı. 5 YANGINDAN 1 TANESİ KONTROL ALTINA ALINDI Üçüncüsü Karabük idi arkadaşlar. Karabük'teki yangın da an itibariyle kontrol altına alınmış vaziyette. Yani beş yangından bir tanesi kontrol altına alındı. Manisa Gördes yangını o da dün itibariyle aslında çok yaklaşmıştık ancak rüzgarın çok kararsız ve farklı yönlere şiddetle esmesi sebebiyle arkadaşlarımızı zorladı. Ancak onlar müdahalelerine devam ettiler. O da çok büyük oranda tamamlandı. Ancak gece soğutma çalışmaları devam edecek.

"TAHMİNİMİZİN ÖTESİNDE BİZİ UĞRAŞTIRDI" Uşak Eşme burada da hakikaten bizim tahminimizin ötesinde bizi uğraştırdı. Çünkü burada da ulaşılamaz yerler vardı maalesef. Ancak yine arkadaşlarımız bir şekilde yolunu buldular. Burada da büyük oranda kontrol sağlandı. Bununla ilgili de son bilgiyi yarın vereceğiz. Sabah son soğutma işlemleri de devam ediyor. REKLAM Tabii güne güzel haberlerle başlamıştık ancak İzmir'deki son açıklamamızın üzerinden çok geçmeden şu anda içinde bulunduğumuz Muğla İli Ula ilçesinden bir yangın haberi geldi. Hemen arkadaşlarımız ilk müdahaleye başladılar. 14.21'de geldi. Daha doğrusu İHA'ların tespiti onu söyleyeyim. 14.31'de de arkadaşlar ilk müdahaleye başladılar. Çünkü bütün güçlerimizin yani tamamı değil belki ama büyük bir bölümü Bozdoğan yangını için seferber olduğundan oradakileri de çekmek bu anlamda bizim açımızdan belki 3-5 dakika içerisinde de müdahale edilebilirdi.

"MÜDAHALE GECE BOYUNCA DEVAM EDECEK" Saat 13.35'te ilk müdahale oldu. Halihazırda devam ediyor. Bize endişeye sevk edecek herhangi bir şey yok. Ancak çok sık ve ulaşılamaz yine alanların olduğu bir bölge olduğu için arkadaşlarımızın müdahalesi ve mücadelesi gece boyunca devam edecek. Kolayladık. Yani enerji bir bölüme itibariyle düştü. Ancak eğer hakikaten kaçırılsaydı ve çok rüzgar düşük olması bize büyük avantaj sağladı. Eğer o şekilde olmamış olsaydı bu alan içinde, bu orman içinde çok ciddi bir tehlike oluşturabilirdi. Mersin Silifke'de 14.21 idi. 14.31'de 10 dakika içerisinde müdahale başladı. Buradaki arkadaşlarımızın çok yakında olması ve hızlı müdahale sayesinde 15.16 itibariyle Mersin-Silifke kontrol altına alınmış oldu. Şu anda içinde bulunduğumuz Muğla-Ula, Yeniköy'de hemen buraya yakın Yatağan'da, o da 13.20'de başladı ormanlık alanda. O da 13.30'da ilk müdahalesi yapıldı. Yani birbirine yakın, aralarındaki birkaç kilometre olan iki yerde birden başladı yangınlar. Arkadaşlarımız her ikisine de müdahale ettiler. REKLAM 58 EV TAHLİYE EDİLDİ Yatağan'daki yangın içinde şu anda herhangi bir tehlike, yerleşim yeri tehlikesi olmadığını söylemek istiyorum. Ula için gün boyu 11 uçak, 7 helikopter, 31 arazöz ve 210 personel sevk edildi. Bunların büyük bir bölümü de ulaştı ve müdahaleye devam etti. Yatağında 1 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 135 personel sevk edilerek yine oraya da müdahale edildi. Yatağan'ın bir farkı var, orası biraz daha yerleşim yerlerine yakın olduğu için Nebiyköy, Kayırlı ve Ramada bu üç köyde 58 ev tedbiren tahliye edildi. Bir risk yok ancak yine de tedbirli olmakta fayda var. Bir bölümü itibariyle bazı yolların kapatılması söz konusu olmuştu ama akşam rahatlayınca bu yollarda açılmış oldu. 247 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ Değerli arkadaşlar, Perşembe günü sabah o televizyon programındaki ikazımızdan sonra bu ana kadar ne oldu? Ben bir toplam bazı bilgiler vermek istiyorum. O günden bugüne kadar yani Perşembe gününün sabahtan bu saate kadar 109'u orman yangını, 138'i kırsal yangın, 247 toplam yangına müdahale edildi. Bunlardan 241'i kontrol altına alındı. Ben bu süre içerisinde toplamda 241 yangını kontrol altına almak için bizlere destek olan valiliklerimiz, yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, vatandaşlarımız, her kimler varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Hep söyledim yine tekrar edeyim. Bu süre içerisinde bizim ikazlarımıza uyup tedbir alan ve hakikaten hassasiyet göstererek bizlere yardımcı olan, bizlerden de dualarını esirgemeyen vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. "ENDİŞEYE SEVK EDECEK HERHANGİ BİR YANGINIMIZ YOK" Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok. Ancak müdahalesi devam eden enerjisi düşmüş büyük oranda kontrol altına alınmış ya da belli oranda yarına kadar gece müdahaleleriyle iyileşmeyi sağlayacak ve bizlere de güzel haberler verecek olan sonuçları sizlerle paylaşacağımız yangınlar mevcut." dedi. 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da meydana gelen orman yangınlara neden olduğu gerekçesiyle 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti: "Bugün Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerimizdeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen Yatağan'da 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yatağan Yava Mahallesi'nde çıkan yangına ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu tespit edilmiştir. Datça'da ise Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalanmıştır. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır." *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.