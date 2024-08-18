Kasımpaşa'dan İzmir'de yaşananlara dair açıklama: Kimse "bana ne" diyemez! - Kasımpaşa Haberleri

Kasımpaşa'dan İzmir'de yaşananlara dair açıklama: Kimse "bana ne" diyemez! - Kasımpaşa Haberleri

REKLAM advertisement1

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maç içinde gerçekleşen üzüntü verici olay hepimizi derinden üzmüştür. Göztepe'nin değerli yöneticilerinin ve gerçek taraftarlarının da asla kabul edemeyeceği bu olay karşısında hiç kimse "bana ne" diyemez.

Kasımpaşa Spor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm spor camiasını sağduyuya davet ederiz.