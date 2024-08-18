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        Haberler Magazin Aydemir Akbaş'a veda: Aydemi Akbaş cenaze töreni ne zaman, nereye defnedildi, mezarı nerede? - Magazin haberleri

        Aydemir Akbaş'a veda

        Bir süredir kanser tedavisi gören ve üç gün önce hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş, 17 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Akbaş'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Akbaş'ın naaşı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen tören ve Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:38
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          Üç gün önce yakınları tarafından evinde baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akbaş, 17 Ağustos'ta gece saatlerinde yaşamını yitirmişti.

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          Aydemir Akbaş için bugün Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, yapımcı Polat Yağcı ile çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı.

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          Galatasaray Lisesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı.

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          "KİMSEDEN PARA BEKLEMEZDİ"

          İbrahim Tatlıses, "Aydemir kimseden para istemez, yardım istemez. Herkesten sevgi beklerdi. Severdim ama oda beni severdi. Anlatacak çok şey var ama böyle 2 dakikaya sığmaz. Son nefesinde beni görmek istediğini anladım ve gittim. Yoğun bakıma girdim, bembeyaz bebek gibiydi. Sağ elimi sol dizinin üstüne koydum. 'Aydoşum ben geldim, buradayım' dedim. Ben gittikten yarım saat sonra canını teslim etmiş. Beni mi bekledin Aydemir, teşekkür ederim, hepimizin başı sağolsun" dedi.

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          Aydemir Akbaş'ın cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı.

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          Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sanatçılar İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer gibi birçok ünlü isim katıldı.

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          CENAZEDE ARBEDE YAŞANDI

          Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı.

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          "BU KADAR SEVENİNİ TOPLAMAK KOLAY DEĞİL"

          Şarkıcı Ferman Toprak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sinema camiasının en büyük simalarından birini kaybettiklerini belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, ruhu şad olsun" dedi.

          Toprak, "Geldiğimiz yer de gideceğimiz yer de son nokta burasıdır, son filminin burada finalini verdi. Bu kadar sevenini bir araya toplamak kolay değil. Çok önemli filmlere imza attı, çok önemli duygulara tercüman oldu" değerlendirmesinde bulundu.

          Şarkıcı Candan Erçetin ise "O bizim ağabeyimizdi. Uğurlamak için buradayız, son görev; çok severdik" şeklinde konuştu.

          Namazın ardından Galatasaray bayrağına sarılı tabut alkışlarla uğurlandı. Aydemir Akbaş, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

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          Aydemir Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy, ünlü oyuncunun son fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

        Aydemir Akbaş vefat etti
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