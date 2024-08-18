"BU KADAR SEVENİNİ TOPLAMAK KOLAY DEĞİL"

Şarkıcı Ferman Toprak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sinema camiasının en büyük simalarından birini kaybettiklerini belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, ruhu şad olsun" dedi.

Toprak, "Geldiğimiz yer de gideceğimiz yer de son nokta burasıdır, son filminin burada finalini verdi. Bu kadar sevenini bir araya toplamak kolay değil. Çok önemli filmlere imza attı, çok önemli duygulara tercüman oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Şarkıcı Candan Erçetin ise "O bizim ağabeyimizdi. Uğurlamak için buradayız, son görev; çok severdik" şeklinde konuştu.

Namazın ardından Galatasaray bayrağına sarılı tabut alkışlarla uğurlandı. Aydemir Akbaş, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.