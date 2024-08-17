Aydemir Akbaş vefat etti
Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti
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Aydemir Akbaş'tan acı haber geldi. İki gün önce, yakınları tarafından evinde baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akbaş, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
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Aydemir Akbaş'ın hastaneye kaldırıldığını yakın dostu İbrahim Tatlıses duyurmuştu. Tatlıses; "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum" demişti.
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Aydemir Akbaş, iki yıl önce verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili soruları yanıtlamıştı. Oyuncu, "Galatasaray ve cenazem hakkımda hakkında bir vasiyetim olabilir" demişti.
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AYDEMİR AKBAŞ HAKKINDA
1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul Feriköy'de doğdu. Babası Balkan Savaşları'nda İstanbul'a geldi. Amcası ise Hareket Ordusu mensubuydu. Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.
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Gazetecilik yaparken tanıştığı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. "Keşanlı Ali Destanı", "Direkler Arası", "Zilli Zarife", "Ferhat ile Şirin" gibi oyunlarda rol aldı.
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1968 yılında, Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada "Nikâh Kağıdı", Düşenin Dostu" oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.
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Aydemir Akbaş, sinemaya, 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Fakat, filmden önce "Keşanlı Ali Destanı"nın ilk tiyatro gösteriminde (31 Mart 1964) hem sahne amirliği yapmış hem de "Sipsi Selim" karakterine hayat vermiştir.
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Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam seks filmleri furyasında çok sayıda erotik komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.
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Şafak Sezer ile "Kolpaçino" serilerinde rol aldı.
Aydemir Akbaş oyuncu olarak çoğu komedi türünde olmak üzere 100'ü aşkın filmde rol almış, 8 kez de yönetmen koltuğuna oturmuştur. Bunun dışında 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.
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