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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 37° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 35° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Sağanak Yağış 30°

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 34°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık AFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 38°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık REKLAM KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık BOLU °C, 33°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 31°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu ve açık AMASYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık ARTVİN °C, 35°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 31°C Az bulutlu

TRABZON °C, 29°C Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlı ERZURUM °C, 30°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 30°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM MALATYA °C, 39°C Az bulutlu VAN °C, 30°C Parçalı bulutlu DİYARBAKIR °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu