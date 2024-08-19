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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı! Mevsim normalleri üzerinde - 19 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı! Mevsim normalleri üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağmur etkili olurken, yurdun tamamında yüksek sıcaklıklar yaşanacak. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 07:31 Güncelleme: 19.08.2024 - 07:34
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        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 37°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 30°

        Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        AFYONKARAHİSAR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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        KONYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        AMASYA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ARTVİN °C, 35°C

        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 31°C

        Az bulutlu

        TRABZON °C, 29°C

        Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 30°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 30°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA °C, 39°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 41°C

        Az bulutlu

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